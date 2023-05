Pénurie de personnel à la cour: après les greffières, au tour des constables spéciaux d'être en manque d'effectifs

Après la pénurie de greffières à la cour, c’est au tour des constables spéciaux d’être en manque criant d’effectifs, forçant la fermeture de salles d’audience et laissant en plan des victimes qui attendent impatiemment que justice soit rendue.

«C’est déjà éprouvant pour des victimes de se présenter à la cour, mais ça l’est encore plus quand elles doivent attendre une journée complète sans savoir ce qui va arriver», a déploré Me Anna Levin de la Couronne, qui a fait les frais de cette pénurie de personnel au palais de justice de Montréal.

C’est qu’hier, la procureure devait mener un dossier de proxénétisme sur mineure. Une victime devait témoigner contre plusieurs accusés, mais faute de constables spéciaux, la salle n’a jamais pu être ouverte. Un juge, une greffière, quatre avocats de la défense et quatre accusés se sont donc déplacés pour rien, tout comme une victime et la procureure, entre autres.

Photo courtoisie

Justice perturbée

Or, il ne s’agit pas d’une situation unique. Hier, pas moins de neuf salles d’audience ont ouvert en retard ou sont restées fermées par manque de personnel pour assurer la sécurité des gens. Face à cette situation, un juge dans une salle où de nombreux proches d’accusés sont souvent présents a décidé d’ouvrir sa salle d’audience, en demandant à un huissier-audiencier d’assurer la sécurité du personnel.

Juste à côté, c’est un haut gradé qui a dû se présenter afin qu’un procès puisse procéder. Et dans une autre salle, un juge a siégé, mais sans accepter aucun plaidoyer de culpabilité. Ceux qui voulaient avouer leurs crimes ont ainsi pu rentrer chez eux, forcés de faire traîner leur dossier.

Et ce matin, la situation ne s’est pas améliorée, avec une prévision d’environ 10 salles fermées, causant ainsi des retards dans l’avancement de dizaines de dossiers.

Un juge a ainsi décidé de siéger derrière des portes closes, en entendant les dossiers uniquement par visioconférence.

Une autre magistrate a quant à elle décidé de procéder, sans personne pour assurer la sécurité. Et si d’autres salles d’audience ont pu ouvrir, c’est parce que des couloirs entiers ont été dégarnis.

Photo courtoisie

Du jamais-vu

«En 18 ans de carrière, je n’ai jamais vu un tel manque de sécurité», a déploré le président du syndicat des constables spéciaux Franck Perales.

Selon lui, il faudrait environ 90 agents de la paix pour assurer la sécurité de l’ensemble du personnel et des visiteurs au palais de justice de Montréal. Or, la situation est si pire que «quand on est 80, on est heureux», a-t-il dit.

Et même si 12 nouveaux constables spéciaux sont arrivés en renfort cette semaine, cela couvre à peine les 11 départs depuis le début de l’année, a-t-il dit.

«La difficulté, c’est la rétention du personnel, les salaires n’étaient déjà pas compétitifs [face aux autres corps policiers], mais on ne l’est même plus par rapport au privé», a expliqué M. Perales en rappelant que le plafond salarial ne dépasse pas 60 000 $ par an.

Ainsi, au fil des ans, de nombreux de ces agents de la paix ont préféré quitter pour travailler dans la sécurité privée ou même la construction.

«Ça devrait inquiéter les citoyens, et certaines personnes devraient assumer leur responsabilité», a-t-il dit, dans une critique à peine voilée à l’encontre du Ministère de la Sécurité publique.

Du côté du Directeur des poursuites criminelles et pénales, la procureure en chef de Montréal Me Rachelle Pitre a tenu à rassurer que son service fait «tout en son pouvoir pour limiter les conséquences» des reports d'audiences, même si la situation est hors de son contrôle.

«À titre d’exemple, les procureurs seront prêts à procéder devant le tribunal et ils accepteront les premières dates offertes afin de ne pas générer davantage de délais. Cela dit, nous sommes conscients des efforts qui sont déployés pour régler la situation actuellement et offrons notre entière collaboration à la mise en place de mesures permettant d’améliorer les choses», a-t-elle déclaré.