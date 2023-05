Plus de 130 travailleurs de l'industrie du cannabis victimes de la restructuration de Canopy Growth

La fin du mariage d’affaires entre Canopy Growth et les Serres Stéphane Bertrand de Mirabel a entraîné la mise à pied d’un peu plus de 130 travailleurs, a confirmé au Journal l’entreprise connue, en outre, pour sa culture de cannabis.

«Nous ne sommes pas amers, mais certainement très tristes pour les employés que nous avons dû remercier, confie Steve Bertrand, directeur général des Serres Bertrand. Ce n’est pas quelque chose que l’on souhaitait et que quiconque aime faire. Ça, c’est certain.»

En février dernier, l’ontarienne Canopy Growth, devenue l’un des plus importants transformateurs de cannabis au pays, a annoncé la fermeture de plusieurs installations, une réduction de 65% de sa production, et la mise à pied de 800 employés.

Dans la foulée, l’entreprises -cotée à la Bourse de Toronto- a décidé de cesser de s’approvisionner auprès des Serres Vert Cannabis (SVC), une coentreprise de Mirabel jusque là détenue par Canopy Growth (55%) et les Serres Bertrand (45%).

Retour aux tomates

«Comme le modèle d’affaires changeait complètement, il a fallu prendre des décisions rapidement. La plus importante a été de mettre fin à notre production de cannabis, et avec elle, aux emplois que nous avions créés dans le domaine », explique Steve Bertrand, que les Québécois ont pu connaître dans une téléréalité, intitulée Pot Inc, il y a quelques années.

Le dernier avis de licenciement collectif, publié il y a quelques jours par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, fait état de 2 045 mises à pied en avril au Québec, dont 132 aux anciennes installations de Serres Vert à Mirabel. Jamais ce nombre n’avait encore été communiqué.

Canopy Growth

Depuis, les Serres Bertrand se sont départies entièrement de leur participation dans la coentreprise de production de cannabis, pour une somme tenue confidentielle. Et aussitôt que possible, les sept hectares de serres vouées depuis cinq ans à la production de cannabis seront récupérés pour la production de tomates, poivrons et haricots.

Aucun regret

Est-ce que la famille Bertrand regrette l’aventure? Tout compte fait, Steve Bertrand, répond par la négative. «Ca a été une belle expérience au cours de laquelle nous avons tous pu développer une expertise toute à fait nouvelle. Même si c’est terminé, je pense qu’on peut être fier de ce que l’on a accompli. »

Serait-il tenté un jour de reprendre la culture du cannabis? «Même si ce n’est pas dans nos plans, on dit qu’il ne faut jamais dire jamais, répond-t-il après réflexion. On ne sait jamais ce que nous réserve l’avenir.»

Une dizaine de travailleurs, dédiés à la production de cannabis, ont évité le couperet de Canopy Growth. Ils se sont joints à l’équipe de Serres Stéphane Bertrand, qui les a embauchés.

Si tout va bien, une fois la conversion des serres de cannabis complétée, le complexe Bertrand devrait compter un total de 17 hectares de cultures maraîchères diverses en serre.