Québec: 9 ans de prison pour un père incestueux

Un père incestueux initialement condamné à 7 ans de prison, a reçu une peine plus sévère à son deuxième procès après avoir porté sa cause en appel.

• À lire aussi: 12 à 14 ans réclamés pour un père incestueux

Condamné à 7 années de détention en 2020, Gilles Gilbert a reçu une peine de 9 ans de pénitencier mercredi au palais de justice de Québec.

Considérant le temps déjà passé en détention, l’homme de 80 ans devra être détenu pendant 7 ans et 2 mois pour avoir agressé sexuellement sa fille, et une autre victime mineure entre 1972 et 1988.

L’une des deux victimes, la fille de l’accusé, avait demandé et obtenu la levée de l’ordonnance qui protégeait son identité.

Arrivé librement, Gilles Gilbert n’est pas ressorti de la salle d’audience. Les constables spéciaux lui ont montré le chemin des cellules.

Plus de détails à venir.