Québec, ville gourmande: voici 5 pizzas à savourer... pour une durée limitée

La Semaine de la pizza est de retour pour une troisième année. Bien qu’elle soit moins populaire que sa grande sœur, la Semaine de la poutine, elle est à l’honneur dans des centaines de restaurants au pays jusqu’au 14 mai.

À Québec, quelque 25 établissements y participent. Les restaurateurs proposent une création en édition limitée, conçue spécialement pour l’événement. Les amateurs peuvent voter pour leur pizza préférée sur pizzaweek.com.

Je me suis sacrifiée pour mettre au banc d’essai cinq pizzas offertes à Québec. Que la meilleure gagne!

La championne en titre

photo fournie par la Semaine de la pizza

Les artisans de la pizza du Verace, au District Gourmet, remporteront-ils les honneurs encore cette année?

Une chose est sûre, ils ont mis la barre haute avec leur création appelée La Datterinia. L’ingrédient vedette de la pizza est la datterini rouge et jaune du Vésuve, une variété de petites tomates italiennes cueillies à la main et de la forme d’une datte. Elles sont très sucrées et gorgées de soleil.

Le copropriétaire du Verace, Steve Speciale, voulait rendre hommage à ce produit historique et méconnu. «C’est la forme la plus antique de tomates, elle n’a jamais été transformée depuis près de 400 ans», me raconte-t-il.

Steve et son équipe de pizzaïoli italiens passionnés ont tous été formés pour réaliser la véritable pizza napolitaine, qui est classée au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. L’authenticité du Verace me séduit à chaque visite. Ici, on mise sur la simplicité avec des produits nobles et savoureux.

Il y a peu d’ingrédients, mais ils sont de qualité et importés d’Italie à 90 %, souligne à juste titre l’autre copropriétaire, Fred Pineau. J’adore la pâte légère et très digeste et sa cornicione – ou sa croûte – plus imposante, mais très aérienne. Les tomates datterini sont fabuleuses, une très belle découverte. Disposées sur une pâte blanche – sans sauce tomate –, elles se marient à merveille au fior di latte, basilic et origan.

Un véritable petit rayon de soleil!

27 $ | Disponible au comptoir seulement

La valeur sûre

photo fournie par la Semaine de la pizza

J’aime beaucoup le travail de la Pizzéria NO.900 qui compte quatre succursales à Québec (Limoilou, Maguire, Montcalm et St-Paul). Cette chaîne, proposant une version authentique de la pizza napolitaine, est un gage de qualité. J’y suis rarement déçue. Leur nouveauté, la Charlevoix, met de l’avant des viandes bios de la région, dont la pancetta, la ventricina et la nduja, une saucisse de porc un peu épicée qui donne du pep à la pizza. Des oignons, du fior di latte et du pecorino romano complètent bien le tout. Une excellente proposition.

19 $ | Disponible sur place, pour emporter et en livraison dans certaines zones.

La réconfortante

photo fournie par la Semaine de la pizza

Amateurs de viande, vous serez comblés par la proposition de Kyran-Ô-Pizza. Ce petit resto de quartier, sur la rue Marie-de-l’Incarnation, propose une pizza de type américaine plus classique. Le réconfort est à l’honneur avec La rosbif à Maman : sauce au vin rouge, rosbif, oignons et champignons sautés. La pizza est généreuse en viande et en fromage cheddar. Une belle découverte !

18,50 $ | Disponible sur place, pour emporter et en livraison sur Doordash.

La décadente

photo fournie par la Semaine de la pizza

Les fameuses côtes levées du restaurant Côtes-à-Côtes, maintenant situé sur le boul. Lebourgneuf, valent le détour à elles seules. Vous pouvez aussi les apprécier sur leur pizza décadente, relevée de sauce piquante, de champignons, de poivrons et d’un mélange de fromage suisse et mozzarella. Une garniture de roquette acidulée apporte une belle touche de fraîcheur.

15 $ | Disponible sur place, pour emporter et en livraison dans certaines zones.

La gourmet

photo fournie par la Semaine de la pizza

Du saumon fumé, des avocats et des courgettes sur une pizza? Pourquoi pas! Ce sont les sushis qui ont inspiré la Pizzeria Capriccio cette année. Une proposition ambitieuse qui ravira les gourmets avec de la ricotta, de la crème de sésame, du vinaigre balsamique et du jus de citron. Je vous souhaite par contre des avocats plus mûrs que moi sur votre pizza, une petite déception de ce côté.

32,50 $ | Disponible sur place, pour emporter et en livraison sur Doordash.