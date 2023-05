Rage Against The Machine élu au Temple de la renommée du rock and roll

Moins d’un an après avoir fait vibrer les plaines d’Abraham lors d’un concert d’anthologie au Festival d’été de Québec, Rage Against The Machine fait maintenant officiellement partie des dieux du rock.

Le quatuor de rap-métal formé de Zach de la Rocha, Tom Morello, Tim Commerford et Brad Wilk sera intronisé au Temple de la renommée du rock and roll, a-t-on appris mercredi matin.

Rage Against The Machine, qui a connu ses heures de gloire dans les années 1990, notamment avec l’hymne Killing In The Name, ne sera pas le seul gros nom à briller lors de la cérémonie d’intronisation qui aura lieu le 3 novembre, au Barclay’s Center, à Brooklyn.

Kate Bush, dont la chanson de 1985 Running Up That Hill a connu une seconde vie grâce à la série Stranger Things, figure aussi dans la cohorte 2023 du panthéon du rock, tout comme le regretté George Michael, Sheryl Crow, Missy Elliott, Willie Nelson et le groupe The Spinners.

Le partenaire de création de longue date d’Elton John, Bernie Taupin, Chaka Khan, Al Kooper, DJ Kool Herc, Link Wray et Don Cornelius seront aussi honorés lors de cette soirée.

Parmi les candidats au Temple qui n’ont pas été élus et devront tenter de nouveau leur chance, on remarque les noms d’Iron Maiden, Cyndi Lauper, Joy Division/New Order, Soundgarden, A Tribe Called Quest, The White Stripes et Warren Zevon.