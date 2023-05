Sénateurs: voici pourquoi Snoop Dogg s'y intéresse

Intéressé à s’impliquer dans l’aventure des Sénateurs d’Ottawa, le rappeur Snoop Dogg dit posséder les outils nécessaires pour faire grandir le hockey, tout en exprimant son amour pour ce sport.

Au cours d’une entrevue livrée au réseau ESPN, mardi à New York, l’artiste de 51 ans a expliqué plus longuement son association avec un groupe d’investisseurs dirigé par le producteur Neko Sparks. Même s’il détiendrait des parts minoritaires, il utiliserait son influence et sa renommée à bon escient.

À lire aussi: Les Panthers poursuivent sur leur lancée

À lire aussi: Les 4 buts de Pavelski ne suffisent pas aux Stars

À lire aussi: Alexis Lafrenière dans la mire du CH?

«Dans ma deuxième vidéo [NDLR : "Gin and Juice"], que portais-je, déjà? Oui, un chandail des Penguins de Pittsburgh. Je suis le hockey depuis la nuit des temps. C’est bien ce que vous disiez?, a –t-il affirmé à ses interlocuteurs. Je le regarde depuis environ 25 ans et je vois de plus en plus de jeunes me ressemblant en train de le jouer. Par contre, je constate qu’on ne l’offre pas à la jeunesse ici en Amérique.»

«Je sais que c’est gros au Canada et que j’ai été relié à la Ligue nationale [LNH] pour un bout de temps. J’ai assisté à des matchs, j’ai fait des annonces pendant les joutes et je suis dans cette société. Donc, quand l’opportunité de devenir propriétaire minoritaire des Sénateurs s’est présentée, je l’ai saisie.»

Un sport pour les jeunes

Pour appuyer ses dires, le chanteur veut ainsi mettre de l’avant quelques initiatives avec l’aide de ses partenaires d’affaires.

«Le plan consiste à créer une ligue de hockey Snoop pour jeunes à l’extérieur du Canada. Ainsi, les participants des communautés urbaines pourront apprendre à jouer et se tailler une place dans cette chose merveilleuse que constitue le hockey, a-t-il précisé en évoquant une idée semblable qu’il a exploitée au football. Actuellement, la LNH et la NBA tiennent d’excellentes parties éliminatoires. Les jeunes doivent savoir que s’ils me ressemblent, il existe une voie pour pratiquer le hockey.»

«Nous voyons le bon travail effectué par ces communautés pour venir en aide aux jeunes coincés dans les gangs de rue, issus de familles monoparentales ou vivant dans la pauvreté. À travers le football et d’autres sports, nous avons trouvé une voie plus orientée vers la famille pour accomplir le nécessaire. En proposant une autre discipline comme le hockey, qui est visible à la télévision et duquel les jeunes peuvent apprendre, ils pourront s’en sortir grâce au sport, et pas juste le baseball, le basketball ou le football.»

Plusieurs gens d’affaires sont dans les rangs pour acquérir les Sénateurs, mis en vente par la succession d’Eugene Melnyk, l’ancien propriétaire décédé en mars 2022. Parmi eux, notons l’acteur Ryan Reynolds. La phase suivante du processus d’achat s’entamera le 15 mai.