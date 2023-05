«Si on lâche prise, on va aller vivre où?» : des riverains abonnés aux inondations

2017, 2019, et maintenant 2023 : des riverains des Laurentides tentent de ne pas se décourager devant les inondations à répétition, mais ils sont déterminés à poursuivre le combat pour sauver leur maison des eaux.

« Quand j’ai compris la semaine dernière que j’étais encore pris pour me rembarquer dans les inondations, je vais t’avouer que j’ai braillé », a laissé tomber Michel Godin, à Saint-André-d’Argenteuil, qui habite sur le bord de la rivière des Outaouais.

« On n’a pas le choix de se battre. Si on lâche prise, on va aller vivre où ? », affirme de son côté Manon Laroche, une résidente de Prévost, souriante malgré l’épuisement et la lassitude.

Elle et son conjoint commencent à être de malheureux abonnés des sautes d’humeur de la rivière du Nord, mais ils ne sont pas prêts à baisser les bras.

« Avant, la rivière on la trouvait fine, mais là ça a changé. [...] Ça fait deux nuits qu’on ne dort pas, faut gérer les pompes », explique Mme Laroche.

Même scénario pour Michel Godin, qui «ne lâche pas» même encore pris à se défendre contre mère Nature. Comme plusieurs victimes des inondations, il est marqué au fer rouge par les crues dévastatrices de 2017 et 2019.

« T’as comme tout le stress et l’angoisse qui remontent à la surface et qui ramènent des mauvais souvenirs. C’est vraiment un traumatisme », soutient M. Godin, alors qu’il s’affairait à installer des sacs de sable pour empêcher l’eau d’entrer dans son garage, bloqué par une muraille recouverte de bâches de plastique.

« Ça va-tu arrêter ? »

« Tu vois l’eau monter et tu te dis : “Ça va-tu arrêter un moment donné ?” », ajoute-t-il.

Il est depuis une semaine dans un état d’hypervigilance, à l’affut de la montée des eaux.

« T’es toujours en mode : “qu’est-ce que je peux faire de plus ?” Je me couche le soir, mais je me réveille la nuit pour être sûr que tout est beau », souligne Michel Godin.

Il est « prêt à tout » pour sauver sa maison, avec ses deux génératrices, ses six pompes électriques et les deux autres fonctionnant au gaz.

Rénovations continuelles

Le coup cette année a fait mal à Manon Laroche, alors que les dernières rénovations s’étaient terminées tout juste avant le temps des fêtes.

« J’avais tout peinturé ça pour mes petits-enfants, une chambre bleue, l’autre rose. Ça fend le cœur », laisse-t-elle tomber, de la tristesse dans la voix.

Déjà, l’intention est d’encore rénover, bien qu’ils se doutent que le scénario catastrophique va se représenter l’année d’après.

« Je me dis que oui on va refaire en bas encore, mais pour combien de temps ? L’année prochaine ? Dans deux ans ? On va-tu vivre le coup fatal un jour ? », s’inquiète Mme Laroche.

Des souvenirs...

Si le couple persévère malgré les crues quasi annuelles, c’est en raison de tous les souvenirs accumulés au cours des années.

« Je pense à mon père, à ma mère dont j’ai pris soin dans les dernières années. Mes enfants qui ont élevés ici, mes petits-enfants aussi. L’arbre en avant a été planté par mon père, le lilas a été planté par mon oncle. C’est dur de penser à laisser ça derrière », fait valoir Manon Laroche.

Mais elle n’est pas dupe, elle n’entretient aucun espoir de pouvoir éventuellement vendre la maison.

« Excusez-moi du mot, mais quel concombre va acheter ça ? [...] Pis on n’est pas des caves, quand on a acheté y’a 32 ans, jamais il n’a été question de zone inondable ici », soutient-elle.

De l’aide des gouvernements

Rencontré alors qu’il était en tournée pour constater les dégâts, le maire de Prévost aimerait que les paliers du gouvernement au fédéral et au provincial desserrent les cordons de la bourse pour aider les villes victimes des inondations.

« Ce qui était ponctuel devient régulier. [...] Ça prend des sous pour adapter les rues, ça ne fonctionne juste pas en ce moment. Ça va juste aller en s’empirant », Paul Germain.

« Il faut commencer dès maintenant, parce que ça ne se fera pas tout de suite. Ça va prendre plusieurs années », ajoute-t-il, espérant que son message sera entendu.