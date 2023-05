Sondage Léger: une baisse «prévisible» pour la CAQ, selon Luc Provençal

Député caquiste de Beauce-Nord, Luc Provençal affirme que la baisse de 14% pour la CAQ dans la région de Québec était à prévoir. Plus optimistes, des collègues refusent d’y voir un lien avec l’abandon du projet de 3e lien autoroutier.

«Écoutez, c’était prévisible et on va vivre avec. Il n’y a pas de problème... dans le sens où on verra dans le temps si ça va perdurer», a commenté M. Provençal mercredi matin.

Celui qui est également président du caucus régional de Chaudière-Appalaches n’avait pas caché la déception des citoyens de sa région après l’annonce de la fin du 3e lien autoroutier, il y a deux semaines.

Un sondage Léger publié mercredi matin dans nos pages démontre que la CAQ a perdu 14 points de pourcentage, passant de 40 % à 26 %, dans la région métropolitaine de Québec depuis février dernier.

De façon plus diplomatique, le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale Jonatan Julien a parlé de deux semaines «pleines de défis» pour parler de la tourmente dans laquelle son gouvernement a été plongé.

«On a dit ouvertement qu’on comprenait qu’il y avait des gens déçus, c’est normal. On continue de travailler fort tous les jours pour nos citoyens», a pour sa part témoigné la ministre des Transports, Geneviève Guilbault. C’est elle qui avait dû annoncer la mort du projet, à la grande surprise de ses collègues de la région.

Des caquistes tempèrent

Élu dans Vanier-Les Rivières, à Québec, Mario Asselin s’est montré plus philosophe. «C’est la vie», a-t-il déclaré. «Je ne suis pas étonné parce que cinq ans ont passé, c’est normal qu’il y ait un peu de mouvement», estime-t-il.

Son collègue Éric Caire, député de La Peltrie tout juste au nord de sa circonscription, a pour sa part refusé de commenter le sondage. Ce dernier avait mis son siège en jeu pour garantir la construction d’une autoroute sous-fluviale entre Québec et Lévis.

Sur la Rive-Sud, la députée des Chutes-de-la-Chaudière Martine Biron a également pris ce recul avec un grain de sel. «Un sondage, c’est comme une hirondelle, a-t-elle affirmé. Ça ne fait pas le printemps.»