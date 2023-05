Sondage Léger : un premier coup de semonce pour la CAQ

Selon un sondage Léger-TVA Nouvelles, l’abandon prévisible de la version autoroutière du 3e lien Québec-Lévis, promesse-phare de la CAQ, lui fait perdre des plumes. Particulièrement dans la grande région de Québec.

Pour le premier ministre François Legault, c’est un premier coup de semonce. Pour le moment, les dommages sont toutefois limités.

À travers le Québec, à 36 % d’intentions de vote, la CAQ recule de 4 points. Dans la région de Québec, à 26 %, la CAQ chute toutefois de 14 points. La promesse brisée du 3e lien lui fait mal. Très mal.

Le Parti Québécois de Paul St-Pierre Plamondon, lequel s’installe en 2e position au Québec depuis quelques mois déjà, en est l’heureux bénéficiaire.

Pas invincible

Dans la grande région de Québec, pour la première fois en dix ans, le PQ domine. Seuls les prochains sondages diront cependant si cette première glissade de la CAQ annonce ou non une nouvelle tendance.

Vendredi, j’écrivais que les gouvernements reconduits avec un 2e mandat plus fort que le premier succombent souvent à un sentiment risqué d’invincibilité. Risqué parce qu’il les rend imprudents.

Ce sondage vient dire au gouvernement Legault qu’il n’est pas invincible. Cela dit, la CAQ jouit encore de quelques avantages politiques majeurs.

Avantages majeurs

1) Elle continue de trôner au sommet des sondages.

2) La prochaine élection n’est qu’en 2026.

3) Elle profite encore d’une opposition divisée en quatre partis. C’est un avantage solide. Et ce, aussi longtemps qu’un des partis d’opposition ne se détachera pas plus clairement du lot comme alternative possible à la CAQ.

4) La popularité de François Legault persiste.

5) Si la CAQ réussit ses deux grandes réformes – santé et éducation –, son électorat lui restera fidèle. Mais, si elle échoue, ou que les étiquettes « brouillonne » et « pas fiable » finissaient par lui coller à la peau, elle pourrait voir encore plus d’anciens électeurs péquistes passés à la CAQ être tentés de retourner au bercail.

Vendredi, je reviendrai plus en détail sur l’«effet» PSPP.