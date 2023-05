Sondage surprenant: les jeux sont ouverts pour le PQ à Québec

À force de tenir les gens de Québec pour acquis, au point de larguer son projet phare dans la région, le gouvernement caquiste a glissé dans les intentions de vote jusqu’à céder la tête au PQ, qui marque ainsi une impressionnante première en plus de 20 ans.

Avant les fusions municipales, le PQ détenait plusieurs comtés à Québec, tant sur la rive nord (Louis-Hébert, Chauveau, La Peltrie, Taschereau, Vanier, Montmorency, Portneuf, Charlevoix) que sur la rive sud (Bellechasse, Chutes-de-la-Chaudière, Lévis, Lotbinière).

Lors des élections de 2003 et de 2007, seuls les comtés de Taschereau et de Charlevoix ont résisté. À partir de 2014, Agnès Maltais est demeurée l’unique élue péquiste de la région, jusqu’à son départ en 2018. Depuis, le parti fondé par René Lévesque ne compte plus d’élu sur les deux rives et s’avérait loin dans les sondages.

Péquistes déçus

Mais après être passés à la CAQ, les péquistes déçus de la région pourraient-ils y revenir ? Méfiants à l’égard de M. Legault qui rompt ses promesses comme celle du troisième lien autoroutier, ceux-ci pourraient-ils manifester leur confiance au chef péquiste, dont l’authenticité et l’audace sont saluées, depuis la campagne ?

De nombreux anciens péquistes ont aussi déchanté devant la performance de la CAQ face au fédéral.

À la lumière des résultats de ce sondage Léger-TVA Nouvelles, ces questions se posent. Il faut y mettre un bémol, prévient avec raison Jean-Marc Léger, président de la firme Léger. Car en politique, chaque année représente une éternité, et les Québécois ont souvent des sautes d’humeur.

Encore tôt

À savoir si l’avance du PQ à Québec peut devenir une tendance, il est encore tôt pour se prononcer. Le gouvernement a pris la bonne décision en larguant le troisième lien routier, auquel aucun expert ne croyait. Mais la frustration tient dans la manière qu’il a eue de le promettre à tort et à travers, même en sachant très bien qu’il ne le réaliserait jamais.

Ce sondage démontre clairement que les gens de Québec sont en colère. Reste à voir s’ils le demeureront, et si pour une majorité d’entre eux, le PQ représentera toujours l’autre option valable. Les jeux sont ouverts.