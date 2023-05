Un don d’un million pour le programme de tennis des Carabins de l’Université de Montréal

Il y avait une belle effervescence dans le studio d’entraînement du CEPSUM de l’Université de Montréal malgré la grisaille à l’extérieur pour une journée du mois de mai.

À la même table, on retrouvait Daniel Jutras, le recteur de l’Université, Philippe Le Blanc, un généreux donateur, et Geoff Molson, le propriétaire du Canadien, mais aussi président du Club des gouverneurs des Carabins. Au lutrin, il y avait aussi Manon Simard, la directrice générale du CEPSUM et des Carabins.

Et devant eux, il y avait des athlètes, des journalistes et d’autres dignitaires. Même Rodger Brulotte avait fait le déplacement pour sa page « Tout partout en ville ».

Le but de ce rassemblement : un don d’un million au programme de tennis des Carabins de la part de la Fondation Le Blanc. Avec cette contribution monétaire considérable, les « Bleus » auront maintenant les moyens financiers d’embaucher un entraîneur à temps plein en la personne de David Desrochers, un ancien des Carabins et un diplômé en enseignement de l’éducation physique.

« Ce don rejoint les objectifs de la Fondation qui sont d’investir dans le sport, les arts et la santé, a dit Philippe Le Blanc, le frère de Sébastien, un ancien de l’ATP. Avec ce don, nous bonifierons le programme de tennis des Carabins. Le rêve et la vision, c’est de rendre le tennis québécois concurrentiel avec ce qui se donne aux États-Unis et la NCAA. »

• À lire aussi: Des analystes européens s'attardent aux récentes contre-performances de Félix Auger-Aliassime

Freiner l’exode

Le programme des Carabins chez les hommes et les femmes n’aura pas comme objectif de former les prochaines grandes vedettes de l’ATP ou de la WTA, mais on cherchera à garder le talent à l’intérieur de la province.

« Dans le futur, on veut que nos jeunes d’ici considèrent les Carabins ou l’Université Laval comme une belle réalisation, a affirmé Le Blanc. Je ne dis pas que ce n’est pas une belle chose, mais ils rêvent plus aux États-Unis. Il faut que ça change. C’est une longue tradition qui a commencé dans les années 80 avec Martin Laurendeau. Nous avons ancré ça dans la culture du tennis au Québec que ça passe par la NCAA. Il faut briser ça. »

« Dans la grande majorité, nous voudrons développer des athlètes-étudiants, a-t-il poursuivi. Mais ce n’est pas impossible de voir un ou deux joueurs sortir du lot et devenir des professionnels. Pour y arriver, il faut bonifier le circuit universitaire au Québec. »

Les frères Philippe et Sébastien Le Blanc définissent bien cet exode vers les États-Unis. À leur époque, ils ont chacun joué un tennis à un haut niveau, mais ils ont aussi ensemble trois enfants qui frappent la balle jaune dans des programmes universitaires américains.

Deux des quatre enfants de Sébastien ont joué dans la NCAA. Raphaëlle, 23 ans, est une ancienne de l’Université de Portland en Oregon, alors qu’Alexandre, 21 ans, obtiendra son diplôme au mois de mai à l’Université du Kentucky.

Christophe Leblanc, le plus vieux des enfants de Philippe, fréquente le Kenyon College en Ohio.