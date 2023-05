Voici ce qu’il arrive quand vous acceptez les témoins sur un site

Lorsque vous acceptez les témoins d'un site web, ce dernier envoie un petit fichier texte à votre navigateur web qui est ensuite stocké sur votre appareil (ordinateur, téléphone, tablette, etc.). Ce fichier texte contient des informations sur vos interactions avec le site web, telles que vos préférences, vos informations de connexion et votre activité de navigation.

Le site web peut alors lire le témoin et récupérer les informations qu'il contient pour personnaliser votre expérience, par exemple en se souvenant de vos préférences linguistiques, du contenu de votre panier d'achats ou de vos informations de connexion afin que vous n'ayez pas à vous connecter chaque fois que vous revisitez le site.

Pratiques pour vous, mais aussi pour des publicités ciblées

Les témoins peuvent également être utilisés à des fins d'analyse et de publicité. Par exemple, le propriétaire du site web peut savoir combien de visiteurs il reçoit, quelles sont les pages les plus populaires et combien de temps les visiteurs passent sur le site. Ces informations peuvent être utilisées pour améliorer la fonctionnalité du site web et optimiser son contenu.

Il convient de noter que les témoins peuvent également être utilisés par des annonceurs tiers pour suivre votre activité de navigation sur plusieurs sites web, afin de vous proposer des publicités ciblées. Cela a soulevé des préoccupations en matière de protection de la vie privée et a conduit à l'élaboration de réglementations en la matière, telles que le règlement général sur la protection des données (RGPD) dans l'Union européenne et le California Consumer Privacy Act (CCPA) aux États-Unis.

Témoin = consentement

Lorsque vous acceptez les témoins d'un site web, vous consentez à ce que vos informations soient collectées et stockées par le propriétaire du site web ou la société de publicité (s'il s'agit de témoins tiers). Les données qu'un témoin peut recueillir à votre sujet varient en fonction du site web, mais voici quelques-unes des données les plus courantes, selon AllAboutCookies:

votre adresse IP

votre type d'appareil et votre système d'exploitation

le type et la version de votre navigateur

votre historique de navigation et vos préférences

votre localisation et vos paramètres linguistiques

Les témoins sont utilisés à diverses fins, telles que la mémorisation de vos informations de connexion, la personnalisation de votre expérience, le suivi de votre comportement, la diffusion de publicités pertinentes ou l'amélioration des performances du site web.

Si on refuse les témoins?

Vous n'êtes pas obligé d'accepter les témoins si vous ne le souhaitez pas. Vous pouvez les refuser ou les gérer dans les paramètres de votre navigateur. Toutefois, certains sites web peuvent ne pas fonctionner correctement ou ne pas vous permettre d'utiliser leurs fonctionnalités si vous refusez leurs témoins.

Les risques derrière les cookies

L'acceptation des témoins peut présenter certains risques pour votre vie privée et votre sécurité, en particulier s'il s'agit de témoins de tiers qui peuvent vous pister sur différents sites web. Voici quelques-uns de ces risques:

attaque de falsification des requêtes intersites: un site web malveillant peut tromper votre navigateur en envoyant un témoin à un autre site web sur lequel vous avez un compte, et effectuer des actions en votre nom sans votre consentement ou sans que vous le sachiez.

fixation de session: un pirate peut placer un témoin avec un identifiant de session fixe sur votre navigateur avant que vous ne vous connectiez à un site web, puis utiliser le même identifiant de session pour accéder à votre compte une fois que vous vous êtes connecté.

script intersite: un pirate peut injecter un code malveillant dans un site web qui peut lire ou modifier vos témoins, et voler vos informations personnelles ou détourner votre session.

attaque par jet de témoins: un pirate peut remplacer un témoin par une valeur différente et provoquer des erreurs ou vous rediriger vers un site web malveillant.

attaque par débordement de témoin: un pirate peut envoyer une grande quantité de données à un site web, dépassant la taille limite des témoins, et provoquer une panne ou un dysfonctionnement du site web.

Pour vous protéger contre ces risques, vous devez faire attention aux sites web dont vous acceptez les témoins et à la durée pendant laquelle vous les conservez sur votre appareil. Vous devez également utiliser un navigateur sécurisé capable de bloquer ou de gérer les témoins, et scanner régulièrement votre appareil pour détecter les logiciels malveillants.

Utiliser des navigateurs sécurisés

Voici quelques-uns des navigateurs sécurisés qui gèrent bien les témoins:

Brave: un navigateur basé sur Chromium qui bloque les publicités, les empreintes numériques et les traqueurs de publicité par défaut. Il propose également un VPN intégré et l'intégration de Tor pour plus de confidentialité.

Firefox: un navigateur populaire qui offre de nombreuses options pour personnaliser les paramètres de confidentialité et de sécurité. Il dispose d'une protection standard contre le suivi qui bloque les traqueurs de médias sociaux, les témoins de suivi intersites et les empreintes numériques. Il prend également en charge les extensions et les modules complémentaires pour un meilleur contrôle.

Ungoogled Chromium: un navigateur de type Chromium qui supprime tous les services et fonctionnalités de Google susceptibles de compromettre votre vie privée. Il ne contient pas de services web, de blobs binaires ou d'extensions préinstallées. Il désactive également les fonctionnalités susceptibles d'envoyer des données aux serveurs de Google, telles que la navigation sécurisée et la traduction.

Navigateur Mullvad: un navigateur conçu pour fonctionner avec le service VPN Mullvad. Il est basé sur Firefox mais dispose de plus de fonctionnalités de confidentialité, telles que le blocage des fuites WebRTC, la désactivation de la télémétrie et l'application des connexions HTTPS. Il dispose également d'un bloqueur de publicité intégré et d'une protection anti-pistage. https://mullvad.net/fr/download

DuckDuckGo (mon préféré): un moteur de recherche qui s'attache à protéger votre vie privée et à vous fournir des résultats impartiaux. Il dispose également d'une application de navigation mobile que vous pouvez utiliser à la place de votre navigateur par défaut.

Voici quelques-uns des avantages de l'utilisation du navigateur DuckDuckGo:

il ne suit pas votre activité en ligne et ne stocke pas vos informations personnelles, comme vos données de votre historique de navigation, vos préférences, votre emplacement et votre appareil. Il ne partage pas non plus vos données avec des tiers ou des annonceurs.

il bloque les publicités et les traqueurs. Le navigateur DuckDuckGo dispose d'un bloqueur de publicités intégré qui empêche les publicités gênantes et intrusives de s'afficher sur les sites web que vous visitez. Il bloque également les traceurs qui tentent de vous suivre sur le web et de surveiller votre comportement. Vous pouvez voir combien de traqueurs sont bloqués sur chaque site grâce à la fonction Privacy Grade.

il utilise le moteur de recherche DuckDuckGo par défaut**. Le navigateur DuckDuckGo utilise son propre moteur de recherche qui respecte votre vie privée et ne filtre ni personnalise vos résultats en fonction de votre profil. Vous pouvez également utiliser d'autres moteurs de recherche comme Google ou Bing si vous le souhaitez, mais DuckDuckGo vous protégera toujours des traqueurs et des publicités sur ces sites.

il dispose d'une fonction «Burner Tab» (brûleur d'onglet). Le navigateur DuckDuckGo vous permet d'ouvrir un onglet temporaire qui supprime automatiquement toutes vos données de navigation lorsque vous le fermez. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez naviguer sur des sites sensibles ou privés sans laisser de traces sur votre appareil.

il chiffre vos connexions en utilisant les connexions HTTPS dans la mesure du possible, ce qui signifie que vos données sont chiffrées et sécurisées contre les pirates et les fouineurs. Il vous avertit également si vous êtes sur le point de visiter un site non crypté qui pourrait exposer vos données.

Bonne navigation!