Washington offre une prime pour l’arrestation d’un cybercriminel russe présumé

Le gouvernement américain a annoncé mercredi qu’il offrait jusqu’à dix millions de dollars de récompense pour tout renseignement conduisant à l’arrestation d’un cybercriminel russe présumé à la tête d’un trafic international de dizaines de millions de cartes de crédit volées.

Denis Guennadievitch Koulkov a été inculpé par le parquet fédéral de Brooklyn, à New York, de fraude informatique et de blanchiment d’argent, selon un communiqué du Secret Service, l’agence de protection des dignitaires américains, qui a travaillé de concert avec les ministères des Affaires étrangères, de la Justice et de l’Intérieur.

Denis Koulkov, 43 ans, est accusé d’avoir créé en 2005 une plateforme informatique, Try2Check, permettant à des cybercriminels de vérifier la validité de « dix millions de numéros de cartes bancaires » dérobés chaque année.

C’est « la plus importante récompense monétaire jamais offerte au nom du Secret Service », a fait valoir le communiqué, précisant que Washington avait collaboré avec Berlin et Vienne pour neutraliser des sites de la plateforme Try2Check.

Son créateur, qui vit en Russie, aurait dégagé quelque 18 millions de dollars de bénéfices illégaux payés en bitcoins, grâce auxquels il aurait acquis une voiture Ferrari et d’autres objets de luxe, selon le parquet fédéral de Brooklyn.

Denis Koulkov encourt en théorie jusqu’à 20 ans de prison aux États-Unis, pays dont les relations avec la Russie sont au plus mal, en particulier depuis le début de la guerre en Ukraine.