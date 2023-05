Contre l'aide à l'Ukraine, les extrêmes se rejoignent

Alors que le conflit enclenché par l’invasion russe s’éternise, l’opposition à l’aide militaire à l’Ukraine prend forme dans tous les coins de l’échiquier politique occidental.

La prétendue attaque récente de drone contre le Kremlin est le dernier exemple de la campagne de désinformation russe pour tenter de légitimer l’invasion illégale et non provoquée de l’Ukraine par la Russie et de saper l’appui des publics occidentaux à la résistance du peuple ukrainien.

Il serait étonnant que ce subterfuge fonctionne, mais les meilleures chances de la Russie résident dans l’alignement de courants extrêmes à gauche comme à droite contre l’aide à l’Ukraine dans les démocraties occidentales.

La théorie du fer à cheval

Parfois, les deux extrêmes se rejoignent. Aux États-Unis, le gourou de la gauche «anti-impérialiste», Noam Chomsky, jette le blâme sur l’expansionnisme de l’OTAN, un sentiment qui trouve des échos dans les courants de la droite populiste qui souhaitent un désengagement américain en Europe.

On retrouve la même cohabitation des extrêmes en France, où Jean-Luc Mélanchon et Marine Le Pen se rejoignent dans leurs louvoiements au sujet de l’aide à L’Ukraine et des accommodements envers l’expansionnisme russe.

Opposants démocrates et républicains

Aux États-Unis, la plupart des élus démocrates et républicains s’entendent en principe sur la politique d’aide militaire à l’Ukraine, mais des voix extrêmes d’opposition se font entendre dans les deux partis.

Du côté démocrate, l’opposition de la gauche s’est fait entendre dans les premiers mois du conflit, en partie inspirée par le courant anti-interventionniste d’une gauche rendue allergique à l’interventionnisme militaire au Viêtnam et en Irak (entre autres).

Cette opposition s’est toutefois estompée à mesure que la véritable nature de l’invasion russe se confirmait.

C’est surtout du côté républicain que l’opposition à l’aide militaire à l’Ukraine s’est exprimée, et ce de plus en plus fortement.

C’est le leader d’opinion déchu de la chaîne Fox News, Tucker Carlson, qui a le plus clairement exprimé l’alignement de la droite populiste avec la vision du monde de Vladimir Poutine.

Cette communauté d’esprit entre Poutine et la droite américaine se retrouve notamment dans les discours de Ron DeSantis et de Donald Trump. Quand Poutine se fait le défenseur du «nationalisme chrétien» et des «valeurs traditionnelles» contre les épouvantails du «globalisme» et du «wokisme», il trouve un public très réceptif chez les républicains.

L’ennemi est à l’intérieur

Aux États-Unis, à l’approche de l’échéance électorale de novembre 2024, toutes les énergies politiques de la droite républicaine se concentrent sur l’opposition aux démocrates et à Joe Biden.

Naturellement, dans les primaires républicaines, il deviendra de plus en plus difficile de s’aligner avec la politique de l’administration Biden. Pour s’attirer les faveurs de la base électorale du parti, viscéralement opposée à tout ce que représente le président démocrate (et plutôt sympathique à ce que représente Vladimir Poutine), s’opposer à l’aide à l’Ukraine est une option gagnante.

Il n’est pas impossible que cette dynamique soit aussi observée dans certains pays d’Europe, où la polarisation politique interne ébranle la cohésion de la politique étrangère. Quand «l’ennemi intérieur» est perçu comme plus dangereux que l’expansionnisme d’une superpuissance aux mains d’un autocrate, il y a de quoi craindre pour la défense de la démocratie libérale.