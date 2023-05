LHJMQ : le Phoenix se fait servir sa propre médecine

SHERBROOKE | Durant toute la saison, le Phoenix a dominé la LHJMQ en avantage et en désavantage numérique. Au cours des deux derniers matchs, ce sont plutôt les Mooseheads de Halifax qui ont gagné la bataille des unités spéciales.

En plus de lancer le bal avec un but à court d’un homme au premier vingt pour une seconde rencontre consécutive, la formation de Halifax a capitalisé lors de deux attaques massives, tout en neutralisant Sherbrooke, qui n’a pu profiter de deux supériorités, hier.

«C’est sûr que le power play était une de nos forces et ça ne s’est pas passé comme on le souhaitait lors des deux derniers matchs», a reconnu Joshua Roy après une deuxième défaite de 5 à 2.

L’espoir du Canadien n’a pas à rougir de sa performance individuelle. Il a touché la cible en plus d’obtenir d’excellences chances de marquer, notamment en échappée.

«Les unités spéciales, ce n’est pas un problème qui est dur à régler, on l’a fait toute l’année. C’est à nous de faire les choses correctement», a soutenu l’entraîneur du Phoenix, Stéphane Julien.

«Cette année, on a été bons et confiants en désavantage numérique. Là, on ne se défend pas bien. La discipline sera un facteur. [...] J’ai aussi senti les gars un peu moins confiants en avantage numérique», a-t-il poursuivi, tout en espérant un «reset» de son club.

Quel avantage de la glace?

Chaque équipe a triomphé sur les patinoires adverses dans cette demi-finale de la LHJMQ, alors disons que la croyance qui dit que l’avantage de la glace est primordial prend un peu le bord.

«Ça ne veut plus dire grand-chose, on l’a vu en début de série, a confirmé l’entraîneur des Mooseheads, Sylvain Favreau. Qu’on soit à la maison ou à l’extérieur, il faut jouer avec constance, ce qu’on n’a pas fait à Halifax.»

Pour le Franco-Ontarien, le travail est loin d’être terminé, mais il est satisfait de la performance de ses troupiers face à «toute une machine de hockey».

«On n’était pas les favoris dans cette série. On voulait prouver qu’on méritait d’être là, même si nous, on le savait.»

▶ Les Mooseheads ont dû se débrouiller encore une fois sans le meilleur pointeur de la LHJMQ, Jordan Dumais, blessé au haut du corps, et du défenseur Cameron Whynot, malade. Toutefois, l’attaquant Braeden MacPhee a effectué un retour au jeu, lui dont la mère est décédée la semaine dernière.