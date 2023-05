Maison Fondation Maurice-Tanguay: félicitations aux gagnants du premier pré-tirage

C'est vendredi dernier qu'avait lieu la première séance de présélection du tirage de la Maison Fondation Maurice-Tanguay Novoclimat au profit des enfants aux besoins particuliers, présentée par Mercedes-Benz de Québec et Desjardins. Les cinq premiers gagnants-finalistes ont ainsi été dévoilés lors de l'événement animé par Marie-Christine Leblanc, animatrice à TVA. Il s'agit de Mathieu Migué de Sherbrooke, Lise Lessard et Pierre Richard de Québec, Geneviève Binet de Gatineau et Martin Perreault de Longueuil. En plus de courir la chance de remporter le grand prix, les deux premiers gagnants-finalistes repartent avec un certificat-cadeau de 1000$ de Latulippe, tandis que les trois autres gagnent un certificat-cadeau de 1000$ chez Tanguay. La prochaine séance de présélection aura lieu le 8 septembre prochain. Pour y être éligible, il suffit de se procurer un billet avant le 5 septembre. Le grand tirage se déroulera le dimanche 17 septembre, en direct à TVA pendant Salut Bonjour week-end.