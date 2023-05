Montréal est devenu un asile à ciel ouvert

Vous souvenez-vous quand Montréal était une ville sécuritaire?

On y commettait des crimes, bien sûr, mais c’étaient des crimes motivés par l’appât du gain.

Des vols de banque, du trafic de drogues, des prêts usuriers...

La petite pègre, la mafia. Ce qu’on appelait le crime «organisé». Avec des chefs, des soldats, des règles.

Mais aujourd’hui, c’est l’anarchie.

Des passants se font tuer, on ne sait même pas pourquoi.

Un regard de travers, mauvaise place au mauvais moment – pow, t’es mort!

Deux bums ont tiré un jeune de 19 ans dans le ventre car ils voulaient son manteau.

Ils auraient pu juste voler son manteau. Non, il fallait qu’ils lui tirent une balle dans le ventre.

Pourquoi?

Parce qu’ils le pouvaient, c’est tout.

Ils avaient un gun, faut bien que ça serve, non?

SAUVÉS PAR LE MÉTAVERS

Les jeunes ne respectent plus l’autorité, déplorent les vieux.

Eh bien, c’est comme ça aussi dans le monde criminel.

Avant, les vieux mafieux pouvaient aller voir ces jeunes loups et leur dire de se calmer. «Vos folies attirent la police, c’est pas bon pour la business...»

Mais aujourd’hui, même Vito Corleone ne pourrait faire entendre raison à cette bande de «frostés».

On est passé du Parrain au Joker.

Le crime n’est plus une business, c’est un passe-temps.

On tire dans le tas pour tirer dans le tas.

Pas étonnant que de plus en plus de gens restent chez eux, rivés à leur télé!

Si j’étais scénariste, j’écrirais un film intitulé Frigo, porno, boulot.

Tout le monde fait du télétravail.

Le centre-ville est désert, les tours à bureaux sont abandonnées et servent de perchoirs à moineaux.

Les commerces des grandes rues commerciales sont placardés et servent de squats à des sans-abri, des psychopathes et des toxicomanes.

Les gens ne vivent plus dans la vraie vie – trop dangereux. Ils ont tous des lunettes de réalité virtuelle sur le nez, et vivent, bossent et s’amusent dans le métavers.

On ne quitterait plus la ville pour la banlieue, mais la réalité pour le virtuel!

Seuls les «losers» vivraient dans «le vrai monde». Les autres vivraient dans un univers propre, ordonné, géré par une multinationale.

Un univers situé à mi-chemin entre Disneyworld et le Carrefour Laval.

Où tu peux être qui tu veux, selon tes humeurs. Un homme, une femme, un animal.

Un monde fluide, cool, qui épouse les contours de chacun de nos désirs et qui ne prie qu’à un seul dieu, une seule patrie, une seule idéologie: le dollar.

Il n’y aurait plus de citoyens: que des consommateurs.

VITE, UNE PILULE!

J’exagère, mais à peine.

On regarde les grandes villes, et c’est comme si on avait abdiqué, baissé les bras.

Prenez Montréal: la ville ressemble de plus en plus à un asile à ciel ouvert, un dépotoir.

Non seulement les policiers sont-ils débordés, mais ils refusent de faire certaines interventions, de peur de se retrouver devant un comité de déontologie.

Le prix des maisons et des logements explose, les familles quittent.

Quand il n’y a pas des manifs, ce sont des fusillades.

Et on se demande pourquoi autant de gens sont sur les antidépresseurs...