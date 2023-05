Quartier Montcalm: un sexagénaire arrêté pour tentative de meurtre sur une octogénaire

Une chicane entre voisins a tourné au cauchemar, mercredi soir, dans le quartier Montcalm, alors qu’un sexagénaire aurait tenté de tuer sa voisine, une femme âgée de 82 ans.



Les faits se sont produits dans un immeuble à logements paisible de l’avenue De Bourlamarque, à proximité de la Grande Allée Ouest.

Selon des voisins, l’homme aurait sauvagement attaqué sa voisine, armé d’un couteau. Il lui aurait infligé plusieurs coups, la laissant notamment avec d’importantes blessures à la tête. Une mésentente qui perdurait depuis plusieurs années serait au cœur du drame.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), qui a procédé à l’arrestation de l’individu vers 20h25 mercredi, n’a pas confirmé le motif de la chicane. Le suspect, Roger Bergeron, a comparu en fin d’après-midi jeudi pour faire notamment face à une accusation de tentative de meurtre. Il demeurera détenu jusqu’à la tenue de son enquête sur remise en liberté. Son dossier reviendra devant le tribunal vendredi pour fixer la date de celle-ci.

Des cris et des coups

Pierrette Faucher, qui occupe une unité tout près de celle de la victime, écoutait une série, lorsqu’elle a entendu des cris derrière la porte de son appartement.

«J’entendais boom, boom, parce qu’il était en train de la battre», explique-t-elle.

Mme Faucher s’est dépêchée d’aller voir ce qui était en train de se passer et a assisté à une scène d’horreur en ouvrant la porte. Sa voisine était étendue au sol, grièvement blessée, en train de se faire rouer de coups, totalement sans défense.

«Elle avait le visage en sang et lui, il était agenouillé [au-dessus d’elle], il frappait à grands coups de poing sur son visage», poursuit la voisine, visiblement encore sous le choc des événements.

Elle a tenté du mieux qu’elle le pût de maîtriser Roger Bergeron, qui était complètement déchaîné.

«Je lui ai pris le bras et j’ai dit: “qu’est-ce que vous faites là? Arrêtez!” Il a voulu me frapper», poursuit-elle

Mme Faucher a craint qu’il s’en prenne à elle. Elle s’est donc enfermée dans son appartement pour appeler les secours.

«Ce qui a été le plus dur pour moi, c’est lorsque j’étais avec le 9-1-1. Je l’entendais continuer à la battre. J’ai eu l’impression de l’abandonner, confie-t-elle. Je trouve que j’aurais pu la protéger plus que ça. Je reste avec le sentiment que j’aurais pu faire plus».

La jardinière de l’immeuble

Le suspect, selon des voisins, ne pouvait supporter le moindre bruit. Et la dame, qui faisait parfois de l’insomnie, jouait de la guitare sèche, la nuit.

«C’est une chicane de voisins. Lorsqu’il était au sol [lors de son arrestation], le monsieur disait que ça faisait 4 ans qu’elle l’écœurait», ajoute un autre voisin qui préfère garder l’anonymat.

L’homme n’est pas connu des occupants de l’immeuble. La dame, pour sa part, est mieux connue. C’est, en quelque sorte, la jardinière de l’immeuble.

«C’est une dame douce. Elle s’occupe des fleurs en bas et même ici sur l’étage, c’est elle qui s’en occupe, souligne Mme Faucher. Elle se confiait à moi et elle disait avoir peur de lui».

Au moment d’écrire ces lignes, l’enquête du SPVQ était toujours en cours.

