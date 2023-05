Qui est l’entrepreneur Olivier Primeau ciblé par des attaques?

Olivier Primeau s’est fait connaître en 2015 grâce à l’acquisition du Beachclub avec son frère et son père. Depuis, de grands artistes internationaux ont foulé les planches de ce réputé club, situé à Pointe-Calumet. Cette semaine, son condo à Laval a été la cible de coups de feu et un de ses restaurants, à Sainte-Thérèse, a été visé par un attentat au cocktail Molotov. Voici quelques-unes de réussites de l’entrepreneur... et certaines controverses des dernières années.

Artistes internationaux et des Hells au Beachclub

Oliver Primeau, véritable génie du marketing, a attiré des vedettes de renoms à son club. Entre autres, Flo Rida, Kylie Jenner, Dan Bilzerian, David Guetta et Sean Paul y sont venus faire leur tour.

Cependant, la présence de membres du crime organisé comme les Hells Angels lors d’événements a parfois fait sourciller les autorités.

La popularité du site a également mené à certains dérapages. Intoxications à l’alcool, bagarres, stupéfiants, une noyade en plein party et même un piéton happé mortellement: les policiers sont intervenus dans ce genre de situations problématiques au fil des années.

Des festivals musicaux

Olivier Primeau a mis sur pieds en 2019 le festival montréalais Metro Metro, amenant d’autres grands noms de la musique au Québec. L’été dernier, la sécurité entourant le festival hip-hop a toutefois été lourdement défaillante. Des images de débordements, bousculades et arrestations musclées ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Il est également derrière plusieurs autres événements musicaux à succès ainsi que le festival de musique latine Fuego Fuego.

Démêlés avec les autorités

Police locale, fournisseurs, et 2,2 M$ en impôts impayés: le Beachclub a connu plusieurs problèmes financiers après la pandémie. Olivier Primeau a notamment dû placer une filiale à l’abri des créanciers. Dans un autre litige, il s’est entendu avec la Régie de police du lac des Deux-Montagnes, qui lui réclamait près de 250 000$ dans une poursuite pour des frais de sécurité encourus lors d’un événement privé.

Prêt à manger et alcool

En 2018, le trentenaire a lancé la fameuse boisson alcoolisée Beach Day Every Day. Il est aussi co-fondateur du Slice Gang, à Sainte-Thérèse, qui sert de la pizza style New-Yorkaise, ainsi que co-propriétaire de plusieurs autres restaurants. Puis, il a fait jaser de lui en mettant en vente une poutine congelée.

Il gage sur l’or bleu

Pour 3 M$, Olivier Primeau a mis la main en 2022 sur le tiers du volume d’eau souterraine de la province actuellement sous permis, alertant au passage le gouvernement de l’enjeu concernant la privatisation de l’eau au Québec.

