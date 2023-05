Rencontre avec Guilbault sur le 3e lien: les maires de Bellechasse repartent insatisfaits

SAINT-LAZARE-DE-BELLECHASSE | Les maires de la MRC de Bellechasse sont repartis déçus et insatisfaits de leur rencontre avec la vice-première ministre Geneviève Guilbault, qui refuse de revenir à un projet de 3e lien à l’est.

La vice-première ministre était de passage à Saint-Lazare-de-Bellechasse, jeudi après-midi, pour rencontrer pendant une heure une vingtaine de maires et de représentants de la MRC de Bellechasse.

Dès son arrivée, un panneau d’affichage à l’entrée du village donnait le ton : « lien autoroutier Rive-Sud/Rive-Nord, on y tient! », pouvait-on lire.

Marc-André Gagnon / Journal de Québec

Les élus locaux ont mis la table dans les premières minutes de la rencontre, qui avait lieu à huis clos : « On a demandé la création d’un comité pour regarder la possibilité d’établir un lien autoroutier à l’Est », a raconté Alain Vallières, directeur général de Développement économique Bellechasse.

« Pour les véhicules et pour le transport de marchandises », a précisé le préfet de la MRC de Bellechasse, Yvon Dumont.

Une « structure de communication »

Lors d’un point de presse distinct, Geneviève Guilbault a expliqué qu’elle leur a proposé de créer « une sorte de comité », sans toutefois ouvrir la porte au retour éventuel d’un projet de 3e lien à l’est, comme le promettait la CAQ avant de prendre le pouvoir, en 2018.

Cette nouvelle « structure de communication » entre son ministère et les représentants de Bellechasse permettra d’échanger « sur l’amélioration de la fluidité de la mobilité », a expliqué la ministre des Transports et de la Mobilité durable.

Mais « en ce moment, il n’est pas question de faire un 3e lien routier que ce soit à l’est ou au centre-ville », a signalé Mme Guilbault, en répétant que ce besoin n’est plus démontré par les données actualisées avec l’effet du télétravail.

Même si elle a apprécié sa rencontre avec les élus locaux, Mme Guilbault a reconnu que la partie n’a pas été facile. « Les politiciens, on est payés avec les fonds publics, on n’est pas là juste pour faire ce qui est facile, ce qui est simple, des fois c’est plus difficile », a-t-elle dit.

La déception demeure

« Ce qu’on a entendu ne répond pas à nos attentes. Nous, ce qu’on retient c’est un discours urbain, c’est un discours qui ne reflète pas les besoins du milieu rural », a déploré M. Vallières, au terme de l’exercice.

Marc-André Gagnon / Journal de Québec

« Mme Guilbault ne m’a pas convaincu du tout », a résumé M. Dumont, qui est aussi maire de La Durantaye.

La ministre des Transports a brièvement réagi au sondage Léger qui démontre que près de 70 % des répondants de la RMR de Québec sont défavorables à la nouvelle mouture sans voitures du tunnel Québec-Lévis.

« C’est vrai qu’il va y avoir un défi aussi, pas tant de communication, mais de démonstration des bénéfices que pourrait amener » le tunnel de transport collectif, a commenté Mme Guilbault.

Ce qu’ils ont dit :

« Il y a d’autres solutions pour améliorer la mobilité. [...] Je sens que c’est un besoin pour eux d’avoir l’impression de participer directement aux discussions. Alors on va leur donner cette possibilité-là. »

Geneviève Guilbault, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Elle ne semble pas vouloir venir travailler avec nous pour un prochain lien, alors on ne sent pas d’appui du tout de la part du gouvernement. »

Yvon Dumont, préfet de la MRC de Bellechasse

« On lui a rappelé que la CAQ a quand même vu le jour dans la région de Chaudière-Appalaches avec grande force, je pense que ç’a été entendu. Ils en sont conscients. »

Alain Vallières, directeur général de Développement économique Bellechasse