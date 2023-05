Sobriété énergétique: Fitzgibbon souhaite à nouveau que les Québécois ajustent leurs comportements

Pierre Fitzgibbon ramène son concept de sobriété énergétique: il pourrait permettre à Hydro-Québec de revoir sa tarification résidentielle afin «d’ajuster les comportements» des Québécois. Le premier ministre avait pourtant fermé la porte à ce type de mesures.

«Il va falloir peut-être, je dis bien peut-être, ajuster la tarification pour ajuster les comportements», a affirmé jeudi Pierre FItzgibbon lors de l’étude des crédits, précisant «qu’autant les entreprises que les individus» devront s’adapter aux besoins d’énergie.

En début de mandat, le ministre avait déjà soulevé la possibilité de forcer les citoyens à utiliser leurs électroménagers en dehors des pointes, comme durant la nuit.

Le ministre remet ici sur la table un plan de sobriété énergétique que François Legault avait pourtant rejeté en janvier dernier.

Le ministre avait souligné en décembre 2022 que toutes les avenues pour que le Québec économise de l’énergie étaient envisagées, comme démarrer son lave-vaisselle la nuit et baisser le chauffage à la maison.

Le premier ministre avait toutefois contredit M. Fitzgibbon en fermant la porte à imposer une tarification dynamique pour les clients résidentiels.

«Ce n’est pas quelque chose que je veux regarder à court terme. Quand je vous dis que Pierre Fitzgibbon veut déposer un projet de loi à l’automne, c’est pour les tarifs des entreprises. On n’est pas rendus aux tarifs des individus, des résidences, des consommateurs. Est-ce qu’on y arrivera éventuellement? Possiblement, comme ça se fait dans les pays scandinaves», avait dit François Legault.

Comportements

Pierre Fitzgibbon estime que les gens ne voulaient surtout pas «entendre parler d’augmenter la tarification.»

Le processus de consultation sur l’avenir énergétique devrait permettre à Québec et Hydro de mieux définir ce à quoi pourrait ressembler cette modulation.

Ainsi, M. Fitzgibbon pourrait permettre une modification des tarifs.

«On a mis sur la table le commercial, le résidentiel et l’industriel. On a tout mis sur la table», a-t-il précisé à TVA Nouvelles. «L’enjeu qu’on a, présentement... le 25 000 térawattheures que Mme [Sophie] Brochu a dit que nous allions gagner en efficience, et bien là, il va falloir que les comportements suivent. Alors, est-ce qu’il faut faire une tarification modulaire pour encourager le comportement? Peut-être.»

Il estime que le gouvernement «doit se poser la question».

Consultation

Depuis deux ans, la société d’État demande au gouvernement de moderniser la loi sur Hydro-Québec afin qu’elle puisse s’arrimer à la réalité d’aujourd’hui, notamment sur le plan de la tarification.

Le 15 mai prochain, Pierre Fitzgibbon accueillera plusieurs acteurs du secteur de l’énergie et des experts pour une grande consultation.