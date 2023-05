Sondage: quand les plaques se mettent à bouger

Le sondage publié sur nos pages notant un affaiblissement significatif de l’appui à la CAQ n’est pas à prendre à la légère.

Il porte l’empreinte de la reculade du gouvernement dans le dossier du troisième lien, qui permet au PQ de se hisser au premier rang dans la région de Québec, ce qu’on n’avait pas vu depuis les belles années de Jean Garon.

On verra si le mouvement est durable ou s’il s’agit simplement d’un coup de colère. Mais il montre une chose: la forteresse caquiste n’est plus imprenable.

Pour paraphraser une réplique du film Prédateur, si la CAQ peut saigner, elle peut perdre des comtés.

Confiance

On peut toutefois croire que ce tassement du vote caquiste ne s’explique pas seulement par la question du troisième lien.

C’est le rapport de confiance de la CAQ avec les Québécois qui est fragilisé.

Car depuis sa réélection, François Legault a multiplié les volte-face.

La plus dramatique touche la politique d’immigration. François Legault, solennel, disait il y a quelques mois à peine que l’augmentation des seuils d’immigration serait suicidaire pour notre nation. Il s’apprête pourtant à y consentir — il y consent déjà si on intègre dans notre calcul les immigrants «temporaires».

De même, il jouait du clairon en annonçant qu’il récupérerait à Ottawa les pouvoirs en immigration. Ottawa a dit non. Et François Legault rase les murs.

Et le français continue de reculer.

Résultat: les électeurs nationalistes, sur lesquels repose l’hégémonie de la CAQ, ne cachent plus leur déception.

Il y a quelques mois à peine, la CAQ était en droit de leur dire qu’ils n’avaient pas d’autre choix. La situation a changé.

La renaissance du PQ est perceptible partout dans la vie politique et visible dans l’opinion publique. Ce n’est pas une tornade sondagière, évidemment. Mais une progression, assurément. Les électeurs bleus sont de nouveau tentés par lui.

Et le PQ, qui avait commencé à reprendre vie en octobre dernier, se présente de plus en plus comme un parti de rechange à la CAQ. Chose très importante: il ne le fait pas en cachant l’indépendance, mais en misant sur elle.

Concrètement, la CAQ perd 4 points et passe de 40 à 36. Le PQ en gagne 4 et passe de 18 à 22. Il vient de franchir la barre symbolique des 20 %.

Il a désormais 2 ans pour atteindre dans les sondages les 26 à 30 %.

Ne manquez pas La rencontre de l'heure Bock-Côté - Martineau, tous les jours 10h, en direct ou en balado sur QUB radio :

PSPP

Commencera alors une conversation qui semble à plusieurs inimaginable actuellement: on se demandera si le PQ peut remporter les élections. On se le demandera encore plus si la CAQ ne parvient pas à se ressaisir.

Je ne dis pas que cela va arriver assurément. Je dis que la dynamique qui s’enclenche rend ce scénario possible, et crédible.

Quoi? Un PQ résolument indépendantiste au pouvoir en 2026? Oui, c’est possible.

Et PSPP premier ministre? Oui, ce l’est aussi.

Vous l’aurez d’abord lu ici.