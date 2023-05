106e Tour d’Italie: cinq incontournables à ne pas rater

Le 106e Tour d’Italie cycliste commence samedi à Fossacesia, dans les Abruzzes, avec un contre-la-montre de 19 kilomètres qui permettra dès le départ au Slovène Primoz Roglic de défier le champion du monde Remco Evenepoel.

La fin des classiques printanières annonce toujours le premier grand rendez-vous de la saison. À quelques reprises dans l’époque récente, le Giro a été plus excitant que le Tour de France, écrasé sous une pression énorme.

Les dernières années ont toutefois fait mentir cette constance avec l’arrivée d’une nouvelle génération de coureurs au début de la vingtaine qui bousculent les traditions. Par leur façon enlevante de courir, sans calcul d’économie, les jeunes loups ont soif de victoires.

Un peu imprévisible, le tracé du Tour d’Italie 2023 devrait plaire autant aux coureurs qu’aux fans.

Avec 3 489 kilomètres et 51 400 mètres de dénivelé positif, les grimpeurs seront bien servis. Trois contre-la-montre individuels sont prévus pour un total de 70,6 kilomètres, soit trois fois plus ou presque que l’an dernier.

Voici 5 incontournables à ne pas rater au cours des trois prochaines semaines.

1. Le duel annoncé

AFP

En l’absence de l’Australien Jai Hindley, champion en titre, le Giro couronnera un nouveau gagnant.

Au risque de se répéter, Remco Evenepoel (Soudal–Quick Step) et Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sont les favoris cette année.

Le Slovène de Jumbo-Visma, 33 ans, triple vainqueur du Tour d’Espagne, a remporté cette saison le Tour de Catalogne et Tirreno-Adriatico.

Pour sa part, Evenepoel, le «petit cannibale» de 22 ans, a gagné le Tour des Émirats arabes unis et Liège-Bastogne-Liège. Il a également terminé au 2e rang du Tour de Catalogne, tout juste derrière Roglic.

Malheureusement pour Roglic, les dernières années ont démontré que les plus jeunes coureurs avaient généralement le dernier mot sur leurs aînés lors des grandes batailles. La route est cependant bien longue avant l’arrivée à Rome le 28 mai.

Les experts accordent des chances également à Tao Geoghegan Hart, vainqueur du Giro 2020, Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France 2018, Joao Almeida, 4e en 2020, et Aleksandr Vlasov, 4e en 2021.

2. La Covid encore

Même si la pandémie semble derrière nous, une légère augmentation des cas positifs sème le doute et inquiète le peloton qui craint la contamination à l’aube du départ.

Le Covid-19 est de retour avec plusieurs coureurs testés positifs contraints de déclarer forfait.

L’équipe de Primoz Roglic est particulièrement touchée, mais la puissante Jumbo possède des effectifs suffisants.

Robert Gesink, Tobias Foss et Jos van Emden seront absents.

La formation Bahrain a annoncé le forfait du Suisse Gino Mäder, que la Soudal–Quick Step, craintive pour son meneur, a précisé que Remco Evenepoel ne partagerait pas sa chambre avec aucun coéquipier.

3. Un dernier tour de piste

Photo AFP

Ce Giro sera l’occasion de voir pour la dernière fois en Italie le Français Thibaut Pinot (FDJ-Groupama), qui a annoncé sa retraite à la fin de la saison. Quatrième du Tour d’Italie 2017, le cycliste de 32 ans veut remporter une étape et se battre avec les meilleurs, possiblement pour un top 10 au classement général. Les trois arrivées en altitude dans la troisième semaine devraient lui convenir. On pourrait ensuite voir le grand ami du Québécois Antoine Duchesne sur les routes du Tour de France en juillet prochain. Loin des feux de la rampe, il pourra élever ses chèvres en toute tranquillité, lui qui n’aime pas la vie de star.

4. Un peu moins de pression

La deuxième plus grande course au monde se déroule normalement sans la pression terrible de juillet. Les sommes investies sont énormes et pour toutes les équipes professionnelles, une victoire d’étape au Tour de France signifie presque la réussite ou non d’une saison pour le commanditaire principal. L’absence en Italie de Wout van Aert, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel devrait laisser beaucoup de place à plusieurs étoiles montantes pour s’illustrer. Les amateurs en sortent souvent vainqueurs.

5. Un seul Canadien

Avec la retraite d’Antoine Duchesne, toutes les cartes canadiennes se retrouvent désormais chez Israël–Premier Tech, équipe invitée en Italie. La formation devrait normalement aligner Guillaume Boivin, Hugo Houle et Michael Woods au Tour de France. Au Tour d’Italie, la recrue Derek Gee sera le seul Canadien au départ. Pour son premier grand tour, l'Ottavien de 25 ans s’est dit excité et nerveux.

Avec Israel–Premier Tech, Domenico Pozzovivo, 40 ans, pédalera son 17e Tour d’Italie. Sebastian Berwick, Simon Clarke, Marco Frigo, Matthew Riccitello, Stevie Williams et Mads Wurtz Schmidt complètent l'équipe.

Derek Gee est champion canadien au contre-la-montre en 2022. Il a aussi pris la cinquième place de la poursuite par équipes aux Jeux olympiques de Tokyo.