MÉNARD, Monique



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 octobre 2022, à l'âge de 80 ans et 4 mois, est décédée madame Monique Ménard, fille de feu madame Juliette Marchand et de feu monsieur Alphonse Ménard. Elle demeurait à Québec.Une cérémonie aura lieu, en présence des cendres, auL'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles, par la suite. Elle laisse dans le deuil ses trois filles adorées: Danielle, Nathalie (Michel D'Amours) et Carolyn; ses petits-enfants: Jessica Picard (Martin Beaumont), Michael Picard (Cynthia Villeneuve); ses arrière-petits-enfants: Alexis et Chloé Beaumont, Félix et Florence Picard ainsi que plusieurs autres parents et amis. Elle est partie rejoindre son frère et ses sœurs: Guy, Murielle (feu André Moisan), Yolande (feu Yvon Tremblay), Claudette (Jacques Lefebvre), Denise (feu Lorenzo Dumas) et Lise. La famille tient à remercier l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués ainsi que pour leur compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC à l'adresse suivante: https://www.coeuretavc.ca/?gclid=EAIaIQobChMI7ZH-ra6f-wIVl-7jBx0FZwDkEAAYASAAEgIOGPD_BwE&gclsrc=aw.ds