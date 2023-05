AUCLAIR, Clément



À la Maison Michel Sarrazin, entouré de l'amour des siens, le 20 avril 2023, est décédé monsieur Clément Auclair. Il était l'époux bien-aimé de madame Valérie Lefebvre. Il était le fils de feu monsieur Charles-Auguste Auclair et de feu madame Gertrude Lafrance. Il demeurait au Lac-St-Charles. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Karen (Philippe Gélinas) et Audrey (Laurence Bayette); ses petits-enfants : Florence, Alice et Édouard. Il laisse également dans le deuil son frère et ses sœurs : feu Claudette (feu Denis Rodrigue), feu Denis (Pierrette Beaulieu) et Raymonde; son filleul Michel Tremblay. Il laisse aussi dans le deuil Laurence Lefebvre, Odette Lefebvre (Marcel Tessier), feu Richard Lefebvre (Ginette Lepire), Martine Lefebvre (Martial Drouin), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.Les cendres seront déposées au columbarium du cimetière du Lac-St-Charles suivant la cérémonie. La famille a confié monsieur Auclair au :La famille tient à remercier l'ensemble du personnel d'oncologie de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi qu'au personnel soignant et bénévole de la Maison Michel Sarrazin pour les bons soins, leur dévouement et l'accompagnement prodigués à monsieur Auclair. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer (https://fqc.qc.ca/fr) ou à la maison Michel Sarrazin (https://michel-sarrazin.ca/).