Attaque devant de nombreux passants: coupables d’avoir poignardé un sans-abri au centre-ville

Deux Montréalais sans scrupule qui s’étaient mis en groupe pour poignarder un sans-abri qui mendiait au centre-ville ont chacun écopé de trois ans de pénitencier.

«Ça s’est passé en plein jour, tous les passants ont été témoins de l’événement. L’attaque était si violente que la victime a failli mourir, elle a passé deux semaines à l’hôpital», a décrit Me Philippe Vallières-Roland de la Couronne, ce vendredi au palais de justice de Montréal.

Assis dans le box des accusés, Roodley Pierre et Yacob Belgrave, 30 et 20 ans, sont restés de marbre pendant que le procureur relatait leur attaque aussi lâche que violente survenue le 9 mai 2021 en plein cœur de la métropole.

Vengeance

Ce jour-là, un des accusés voulait s’en prendre à Justin Robichaud, un sans-abri habitué à mendier au centre-ville de Montréal. C’est que la semaine précédente, les deux hommes auraient eu une altercation. De toute évidence dans le but de se venger, Belgrave a alors ramené des amis. Et même si le secteur était bondé de gens, le groupe n’a pas hésité à s’en prendre à la victime sans défense.

«IIs ont été trois à lui sauter dessus, [M. Robichaud] a été poignardé à trois reprises, a expliqué le procureur. Il a failli y rester.»

Le crime s’est déroulé si rapidement qu’il n’est pas clair qui exactement a donné les coups de couteau.

Photo déposée à la cour

Courte fuite

Les assaillants ont ensuite pris la fuite en voiture, mais un témoin a noté le numéro de plaque du véhicule. Le groupe a vite été arrêté et en raison des nombreuses caméras de surveillance aux alentours, il n’a pas été compliqué d’identifier chacun des individus.

Face à une preuve accablante, Pierre et Belgrave ont finalement plaidé coupables de voies de faits graves, ainsi que de possession d’arme dans un dessein dangereux. Et à la suggestion des parties, la juge Anne-Marie Lanctôt les a condamnés à trois ans d’incarcération, et à une probation de deux ans.

Or, en raison de la détention préventive comptabilisée en «temps et demi», il ne leur reste plus que quelques jours à purger avant d’être libérés.

Le sans-abri est pour sa part depuis décédé plus tard d’une surdose de fentanyl, a-t-il été dit à la cour.