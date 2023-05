Baseball : après avoir vaincu un cancer de stade 4, ce lanceur jouera au niveau AAA en fin de semaine

En rémission d’un lymphome non hodgkinien de stade 4 depuis le 20 avril, le releveur des White Sox de Chicago Liam Hendriks s’apprête à franchir un pas important vers un retour dans le baseball majeur et il dit avoir une dette incommensurable envers son épouse qui le soutient dans son parcours du combattant.

L’Australien de 34 ans a tenu une conférence de presse mercredi afin de livrer les plus récents détails concernant sa progression. Celui ayant révélé le 9 janvier être aux prises avec le cancer a pris du mieux depuis ce temps, car il évoluera avec la formation AAA de Charlotte dès la fin de semaine dans le cadre d’une remise en forme visant un retour au sein des grandes ligues de baseball.

«Je ne peux jamais suffisamment dire tout ce qu’elle a fait pour moi, a-t-il mentionné à propos de sa femme Kristi, tel que rapporté par le site des Sox. Elle a été là chaque jour, surtout pour les premières séances de traitement, puisqu’elles furent les plus difficiles pour moi physiquement. Elle était une épouse aux côtés de son mari reposant sur un lit d’hôpital en pleine douleur et étant incapable d’accomplir quoi que ce soit. Si les rôles étaient inversés, je ne pense pas que je comprendrais ce côté.»

Pourtant, il y a quelques mois, il aurait pu se laisser abattre, même s’il a possiblement lancé avec des tumeurs dans son organisme l’an dernier. «Si j’ai eu des bosses dans mon cou en juin et que celles aux hanches étaient plus grosses, les chances sont bonnes que j’ai passé toute l’année avec le lymphome dans le système», a-t-il avoué.

Liam Hendriks is always going to try to push the limits. 💚 — Chicago White Sox (@whitesox) May 5, 2023

Encouragements de l’extérieur

Toutefois, Hendriks a pu s’inspirer de la victoire de quelques autres joueurs professionnels contre le cancer. Ainsi, il a récemment discuté avec l’artilleur Jameson Taillon, qui a affronté la maladie en 2017. Il a tenu à lire publiquement certains mots qu’il a reçus de sa part à la fin janvier.

«C’est ton aventure. Personne ne peut te dire comment il faut se sentir ou ce que tu dois accomplir au baseball. Fais ce que tu crois être approprié», a déclaré Taillon dans son message texte destiné à Hendriks.

«Je pense que le jour suivant, j’ai lancé dans l’enclos de relève, juste ici [au stade des Sox]. Je me disais qu’il fallait gagner et je voulais pousser à fond, a insisté celui-ci. C’est l’un des messages m’ayant vraiment touché et ça m’a sauté aux yeux. Vous évoquez une remise en forme rapide, car j’ai lancé dans l’enclos. Or, ces encouragements m’ont incité à creuser davantage et à me dire : "voilà, c’est ce que j’ai fait toute ma carrière. Nous allons donc procéder ainsi en repoussant les limites et voir jusqu’où je peux me rendre".»

Ancien des Blue Jays de Toronto, Hendriks a effectué 75 sauvetages lors des deux dernières campagnes, soit 38 en 2021 et 37 autres l’année suivante. Précédemment, il a porté l’uniforme des Athletics d’Oakland durant cinq saisons.