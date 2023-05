Baseball: Juremi, le frère d'un vétéran de la MLB qui est venu chez les Capitales pour gagner, et rien d’autre

La pierre angulaire de l’offensive des Capitales de Québec cet été risque de s’appeler Juremi Profar, et si le nom du puissant cogneur vous sonne une cloche, c’est qu’il est le frère de Jurickson, qui roule sa bosse dans la MLB depuis une dizaine d’années.

C’est même lui qui aborde le sujet durant l’entrevue: «Mon grand frère joue pour les Rockies du Colorado! Et j’ai un petit frère [Jurdrick] qui joue au baseball aussi», lance le sympathique gaillard de 6 pi 1 po, qui va voir son frangin millionnaire – il touche 7,5 M$ cette saison – en action dans les plus grands stades «lorsque l’occasion se présente».

Photo Getty Images via AFP

Au pays d’Andruw Jones

Dans leur Curaçao natal, là où les jeunes commencent à frapper la balle dans l’espoir de devenir le prochain Andruw Jones, «la grande idole du pays, où tout le monde est fans des Braves d’Atlanta», pointe Juremi, le nom «Profar» est connu.

Les trois frères ont notamment participé aux fameuses Little League World Series, la Série mondiale des joueurs de baseball âgés de 10 à 12 ans.

Jurickson a d’ailleurs contribué à la victoire historique de la petite île des Caraïbes, dotée d’une population d’environ 150 000 personnes, en 2004. Et ce, huit ans avant de frapper un circuit dès sa première apparition au bâton dans les majeures, dans l’uniforme des Rangers du Texas.

Des Rangers aux Capitales

Juremi aussi était dans l’organisation des Rangers, cette année-là. Il avait paraphé une entente comme joueur autonome international.

Mais contrairement à son aîné, il n’a jamais gravi le dernier échelon, celui qui mène aux ligues majeures. Il a plutôt roulé sa bosse dans tous les niveaux du baseball affilié, avant de se joindre au club mexicain de Leon l’an passé, y disputant quelques matchs au cours desquels il a montré une moyenne au bâton de ,261.

Curaçao, le Mexique, mais aussi plusieurs villes du sud des États-Unis: Profar avait donc froid quand s’est amorcé le camp des Capitales au Stade Canac, mardi, dans un vent qui faisait oublier que le printemps est censé être arrivé depuis plus d’un mois.

Photo tirée du compte Facebook de Juremi Profar

Il est venu pour gagner, lui aussi

Du baseball indépendant, Juremi connaît peu de choses, si ce n’est que la Ligue Frontier «est très forte», et qu’elle mise sur «plusieurs joueurs redoutables».

Il sait aussi que les Capitales forment «une bonne organisation», car au fil des ans et des équipes, Profar a côtoyé plusieurs anciens du club, qui ne lui «ont dit que de bonnes choses».

Et oui, il est venu à Québec «aider à gagner un autre championnat», déclare-t-il avec un grand sourire. Principalement pour cela, d’ailleurs. Car si plusieurs joueurs voient leur passage dans le baseball indépendant comme un tremplin vers un retour dans le baseball affilié, le polyvalent joueur d’avant-champ l’affirme: à 27 ans, il est «simplement content d’être ici».

Même si son aîné, lui, joue devant des dizaines des milliers de personnes chaque soir, fort d’une carrière qui l’a mené non seulement au Texas et au Colorado, mais aussi à San Diego et à Oakland.

«Je veux juste donner mon 100%», réitère-t-il en anglais, l’une des quatre langues qu’il maîtrise... en attendant de parler français, ce qui devrait venir, à voir son gérant Patrick Scalabrini lui glisser quelques mots dans la langue de Molière.

Un atout de taille

Ce qui tombe bien, puisque Scalabrini s’appuie beaucoup sur son coup de bâton afin de soutenir la rotation de lanceurs des Capitales qu’il a mise sur pied durant l’hiver.

Lors du lancement de la saison des champions en titre, la semaine passée, le gérant avait vanté sa nouvelle acquisition offensive, qui peut jouer tant au premier, au deuxième ou au troisième but. Il avait qualifié Profar «de gros frappeur, qui a pas mal roulé sa bosse et qui a un C.V. baseball impressionnant».

Scalabrini avait d’ailleurs pas mal hâte de le voir en action au camp et Juremi n’a pas déçu son nouvel entraîneur. «Je suis vraiment content», avait pointé le gérant au Journal, au terme du premier entraînement.

«Il a l’air d’un joueur de balle, il sait quoi faire avec un bâton entre ses mains, il est hyper gentil. Et lui, on en a besoin, parce qu’il va être une pièce importante dans notre alignement», ajoute-t-il.

Il est «content et prêt»

Mis au courant des propos de Scalabrini – et de ses attentes, aussi –, Profar n’a pu s’empêcher de sourire. Il ne connaissait pas Scalabrini avant d’arriver au camp, mais le vétéran se réjouissait que le premier véritable contact entre les deux hommes ait été «très bon».

«Je suis content d’entendre ça et je suis prêt», a-t-il déclaré, éclatant à nouveau de rire comme il l’a fait plusieurs fois durant l’entrevue.

«On a un bon groupe ici. Le camp débute à peine et déjà, la chimie est très bonne», a souri Juremi, qui, clairement, ne bluffe pas quand il dit qu’il est «simplement content d’être ici».