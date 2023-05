BOLDUC, Jean-Louis



Au C.H.S.L.D Vigi Notre-Dame-de-Lourdes, à Saint-Michel de Bellechasse, le 28 janvier 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Bolduc, époux de madame Hélène Goupil, fils de feu Louis Bolduc et de feu Léonide Roy. Il demeurait à La Durantaye. La famille recevra les condoléances au:Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de St-Michel de Bellechasse.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Daniel, Aline (Claude Lefrançois) et Sylvie (Steeve Bolduc); ses petits-enfants : Mathieu Lefrançois (Juliana Parniuk), Justin Bolduc (Cassandre Lapointe), Étienne Lefrançois (Kylee Marciano-Pegoretti) et Antoine Lefrançois. Il était le frère de : feu Béatrice (feu Roland Boutin), Françoise (feu Roch Boutin et feu Marcel Beaudoin), Yvette (Bertrand Lalancette), feu Jules; de la famille Goupil, il était le beau-frère de : Lilianne (Robert Lacroix), René (Hélène Lacasse), Sr Lucille, feu Fernand (feu Hélène Vézina), Jacqueline (feu Roland Pruneau), Robert (feu Jacqueline Dinel), Sr Pauline, Sr Céline et Sr Monique ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des intentions de messe ou un don à la Société Alzheimer de Chaudières-Appalaches: https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don