Bruno Marchand reçoit cinq ambassadeurs de pays nordiques

Quelques semaines après sa mission de la fin mars dans des pays scandinaves, le maire de Québec, Bruno Marchand, a reçu les ambassadeurs du Danemark, de la Finlande, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède au Canada, vendredi après-midi, à l’hôtel de ville de Québec.

«On a beaucoup d’atomes crochus et d’éléments sur lesquels on se rassemble et on se ressemble, et sur lesquels on pense qu’à l’avenir on a des choses à développer à la fois économiquement, mais aussi socialement», a affirmé M. Marchand en accueillant ses invités.

D’après lui, «la conjoncture mondiale nous propose de raffermir nos liens. On en a besoin. Sur la question des changements climatiques et d’aménagement du territoire pour les citoyens, on a beaucoup de choses à apprendre [dans cet échange]».