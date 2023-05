Casa Kaki, le bar caché si exclusif qu’il n’a pas de site web

Je n’ai jamais aimé les repas de traiteur parce que je suis toujours déçue. Mais ça, c’était jusqu’au jour où j’ai goûté les plats de Franck Nasso.

Photo fournie par Franck Maison Gourmande

Après ça, je me déplaçais pour aller chercher mes commandes, même si ce Québécois d’origine franco-italienne offre le service de livraison. J’en profitais pour passer le voir chez lui, à la première adresse où il était en activité. Il fallait que je l’aime, lui et sa cuisine, pour monter jusqu’à son condo au troisième étage, par le pire escalier en colimaçon que j’ai jamais vu, et ce, par moins 20 degrés ! Et puis je zieutais aussi au passage sa magnifique déco mid-century... pour repartir ensuite avec de petits plats d’une originalité absolument délicieuse. Imaginez : je suis née en mangeant des empanadas, et je préfère les siennes, parsemées de graines de tournesol ! Ses pâtes sont faites maison et ses acras de morue sont mes préférés à ce jour. Il a ensuite déménagé ses pénates dans un local du boulevard Saint-Laurent, où je peux maintenant apprécier ses menus, assise à l’une des 4 tables de la salle à manger. Aller chez lui, c’est une expérience unique. Manger à sa table, c’est unique. Recommander son traiteur à tous mes clients au studio, c’est les combler. On peut aussi prendre place au comptoir de FRANCK Maison Gourmande et on se laisse vivifier par le magnifique décor jaune pétant et lumineux, qui booste le moral le temps d’un sauté de crevettes. On peut même y passer un après-midi à travailler en admirant l’expo des illustrations la grande Barbara Jacques, pour finir ça en arrière, au speakeasy.

Casa Kaki, le bar caché

Photo fournie par Franck Maison Gourmande

Le summum des surprises que Franck Nasso réserve à sa clientèle, après le traiteur et le bistro-boutique, c’est l’ouverture de son speakeasy. Pendant la prohibition, c’est ainsi qu’on désignait les bars clandestins. Aujourd’hui, ce sont des bars cachés, sans enseigne, à l’ambiance toujours aussi clandestine.

Photo fournie par Franck Maison Gourmande

Photo fournie par Alexandra Diaz

Dès les premiers beaux jours de ce mois de mai, donc, à l’arrière de son bistro-boutique-traiteur, Franck ouvre le Casa Kaki. On traverse les cuisines, on passe derrière un rideau de paillettes en guise de lianes à gogo et on tombe sur une déco inspirée de la jungle. Rien à voir avec le jaune pétant lumineux du bistro à l’avant ! Le style de l’endroit respire le bon goût légendaire de Franck, jusque dans le choix de la vaisselle. Avec sa porte de garage qui s’ouvre sur la ruelle, Casa Kaki est une nouvelle adresse qui se retrouvera assurément dans les guides touristiques de la métropole. Je vous parie une soirée chez Franck ! On y retrouvera mes acras de morue préférés (les habitués seront contents !), des nachos au homard, une panoplie de petits plats dont il nous réserve le secret, des vins natures et biologiques d’importation privée, des 5@8 festifs et des DJ invités.