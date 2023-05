C’est quoi vraiment l’amour?

J’ai eu trois vies de couple qui ont duré dix ans chacune. Ma définition de l’amour : c’est donner sans attendre de retour immédiat ou à venir. Et si j’ajoute la définition qui me vient à l’esprit quand on parle de l’amour en couple, ça correspondrait à « Agir pour que le partenaire soit aussi heureux que soi ». Malheureusement, aucun des trois hommes de ma vie n’a visé cet ultime objectif.

Bien sûr à la Saint-Valentin ils m’offraient des fleurs, s’offraient pour m’accompagner à un rendez-vous ou passer l’aspirateur, ou faire n’importe quelle autre gentillesse qui pourrait vous venir à l’esprit. Mais ensuite, ils attendaient leur dû, apparenté à une connotation sexuelle la plupart du temps.

Le dernier de mes trois conjoints m’a même dit un jour « Je ne pourrais pas vivre avec toi en frère et sœur parce que je t’aime trop ! » C’est probablement pour ça qu’il a préféré que je le quitte plutôt que de m’accorder un peu de « lousse ».

Les femmes sont nombreuses à faire du bénévolat auprès des enfants, des malades, des handicapés et dans les causes humanitaires, et toujours par altruisme. Pour moi, ça c’est vraiment « aimer ». Les hommes eux font du bénévolat parce que ça leur rapporte en renommée, en bien-être physique, et certains hélas, en profitent pour abuser des gens qu’ils aident.

Huguette

Votre propos me rend profondément mal à l’aise. Probablement parce que je suis incapable d’en déceler le sens profond qui me permettrait de comprendre pourquoi vous avez ressenti le besoin d’écrire quelque chose d’aussi négatif et malheureusement généralisé à toute la gent masculine !