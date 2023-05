Malgré son succès, Mathieu Choinière ne changera pas

Mathieu Choinière est le joueur qui se distingue le plus chez le CF Montréal en ce début de saison difficile. Pour le Québécois, le club passera toujours avant lui.

Cela fait deux semaines consécutives – dans lesquelles il a marqué des buts – que Choinière se retrouve sur l’équipe de la semaine en Major League Soccer (MLS). Le Bleu-Blanc-Noir en a profité pour signer deux victoires d'affilée et attend Orlando City de pied ferme au stade Saputo, samedi.

«Je ne vois pas les choses différemment. J’essaie juste de donner mon 100 % chaque jour, a expliqué le milieu de terrain de 24 ans en conférence de presse, jeudi. C’est sûr que marquer des buts, être décisif, c’est un objectif que je me suis fixé. Je vais essayer de continuer à l’atteindre dans les prochains matchs.»

Des joueurs comme lui, les entraîneurs en raffolent. Après avoir montré sa polyvalence pendant plusieurs années un peu partout sur le terrain, Choinière semble avoir fait sa niche dans l’axe grâce à Hernan Losada.

«J’ai fait toute ma jeunesse au milieu de terrain. C’est le poste où je me sens le mieux. Comme je l’ai dit auparavant, je suis là pour aider l’équipe. Je la mets avant moi. Que ce soit à gauche, à droite ou au milieu, je veux juste amener quelque chose à l’équipe», a-t-il répété.

«Mathieu, c’est un peu l’image de tous les joueurs de l’Académie qui veulent vraiment devenir des joueurs professionnels, a réagi Losada. C’est à nous, au club, à l’organisation, de leur donner des opportunités et des minutes, comme on a fait dans les dernières années et cette saison.»

Défendre la maison

Avec un peu de confiance dans ses poches, le CF Montréal se préparer à accueillir les «Lions». Orlando occupe le huitième rang de l’Association de l’Est et est invaincu en trois rencontres à l'extérieur.

«Vous connaissez la qualité d’Orlando. C’est une équipe très sud-américaine, avec beaucoup de joueurs de l’Uruguay, de l’Argentine, du Brésil et du Pérou. Ce sera un match difficile, comme tous les matchs en MLS», a indiqué Losada, lui-même d’origine argentine.

Il faudra se méfier de l’ailier Facundo Torres, du capitaine Mauricio Pereyra ou encore du gardien Pedro Gallese. L’attaquant Duncan McGuire est l’invité-surprise à Orlando cette saison, lui qui mène les siens avec trois filets.

N’ayant accordé aucun but à ses trois derniers matchs, Montréal devra rapidement faire comprendre aux visiteurs qu’ils ne sont pas les bienvenus, comme ils l’ont fait avec les Red Bulls de New York il y a deux semaines.

«On est à domicile, on veut entamer le match d’une bonne façon et imposer notre style de jeu directement. C’est ça, la clé», a soutenu Choinière.

Lourde séquence

Puisque le onze montréalais jouera en Championnat canadien contre le Toronto FC mardi prochain, la prochaine séquence de cinq matchs en 14 jours testera la profondeur du club. Heureusement, les blessés commencent à prendre du mieux.

«C’est vrai que pour les prochaines semaines, c’est dur avec beaucoup de matchs. C’est pour ça que je suis très content qu’on ait un groupe plus grand. Hier [mercredi], on a fait un entraînement avec 23 joueurs, sans compter les gardiens, [...] Donc, ça fait du bien», a mentionné Losada.