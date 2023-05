[À ÉCOUTER] Charlotte Cardin donne une nouvelle vie à son succès «Confetti»

Charlotte Cardin offre un cadeau à ses admirateurs en ce vendredi : sa chanson Confetti dont les couplets ont été traduits en français.

L’auteure-compositrice-interprète de 28 ans a partagé le lien d’écoute de la chanson Confetti en français ce matin en story de son compte Instagram.

Même s’il s’agit d’une version francophone, le refrain est resté en anglais.

«Y’a toujours trop d’bruit, ou trop d’silence, plus y’a d’monde ici, plus l’vide est immense, j’ai plus envie de rester, je veux rentrer, j’veux rester, je veux rentrer, mais qui sait?», chante l’ancienne candidate à La Voix dans cet hymne aux introvertis.

«Et je pleure dans ma tête, j’ai jamais le cœur à la fête, j’ai plus envie de rester, j’veux rentrer, j’veux rester, j’veux rentrer, j’en ai marre de jouer, j’ai envie d’tout laisser tomber.»

Annoncée hier

L’artiste avait fait l’annonce de cette surprise hier, jeudi, sur son compte Instagram. Elle a également partagé avec ses 434 000 abonnés une courte vidéo d’elle chantant l’un des couplets en français sur sa plateforme la semaine dernière.

On ignore encore si cette version de Confetti se retrouvera sur le nouvel album de Charlotte Cardin, 99 Nights. Ce second opus sortira en août prochain.

On peut aussi entendre la voix de Charlotte Cardin dans la plus récente chanson – en français – de son amoureux, le musicien et acteur Aliocha Schneider. La pièce baptisée Avant elle a été lancée plus tôt cette semaine.