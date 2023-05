Couronnement de Charles III: voici le déroulement de la journée de samedi

Le roi Charles III et la reine Camilla seront couronnés samedi à l'abbaye de Westminster au fil d'une journée au programme millimétré.

Voici son déroulement

- 5h00 (Minuit, heure du Québec): ouverture au public des sites d'observation situés le long du parcours du cortège. Premiers arrivés, premiers servis: les lève-tôt pourront jouir de la meilleure vue.

- De 6h15 à 7h30 (1h15 à 2h30): les invités commencent à arriver aux points de contrôle de sécurité.

- 8h30 à 9h45 (3h30 à 4h45): Arrivée des chefs d'État, chefs des gouvernement étrangers, ministres, anciens Premiers ministres, membres de familles royales étrangères et de la famille royale britannique.

- 9h20 (4h20): départ de la procession du roi Charles III et de la reine consort Camilla du palais de Buckingham dans le «Diamond Jubilee State Coach», un carrosse utilisé pour la première fois en 2014 qui sera tiré par six chevaux. Le cortège empruntera la longue avenue du Mall jusqu'à Trafalgar Square puis traversa Whitehall, le quartier des ministères, avant d'arriver à l'abbaye.

- 10h (5h): Charles et Camilla pénètrent dans l'abbaye par la Grande Porte Ouest. Charles portera une robe d'État, longue cape brodée en velours cramoisi.



La célébration commence.

- 11h (6h): Charles III est couronné. L'archevêque de Canterbury pose sur sa tête la couronne de Saint-Édouard, une couronne en or massif sertie de rubis, améthystes et saphirs, et dotée d'une toque de velours violet ourlée d'une bande d'hermine. Pour marquer ce moment, des trompettes retentissent et des coups de feu sont tirés à différents endroits du Royaume-Uni.

- 12h (7h): fin de la cérémonie. Le roi quitte l'abbaye en portant la robe d'apparat de son grand-père George VI, en velours de soie violet brodé d'or. Sur sa tête, la couronne impériale d'État, sertie de 2868 diamants, 17 saphirs, 11 émeraudes, 269 perles et quatre rubis.

- Le cortège s'ébranle, emmenant le roi et la reine vers le palais de Buckingham dans le Gold State Coach, un carrosse doré utilisé à chaque couronnement depuis celui de William IV en 1831. Il sera tiré par huit chevaux en raison de son poids: quatre tonnes.

- 12h33 (7h33): Charles et Camilla arrivent au palais de Buckingham.

- 12h45 (7h45) : ils reçoivent le salut royal des militaires dans les jardins du palais.

- Vers 13h15 (8h15): le roi, la reine et des membres de la famille royale apparaissent sur le balcon du Palais pour assister au défilé aérien.

- Le photographe Hugo Burnand fait ensuite des portraits du couple ainsi que des photos de groupe de la famille puis le roi et la reine déjeunent en famille.