ROY, Gilles



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er mars 2023, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Gilles Roy, conjoint de dame Marie-Claude Vignola. Il était le fils de feu dame Jeannine Lévesque et de feu monsieur Guy Roy. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 6 mai 2023 de 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com.Le jour de la cérémonie le Funérarium ouvrira à 13h pour recevoir les condoléances. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Marie-Claude; ses frères et sœurs : Lynda, Claude (feu Manon Leduc), feu Eddy (Linda Boucher) et Guylaine; ses neveux et nièces : Steve (Marie Julie Rioux), Jessica (David Pineault), Tommy (Johannie Dubé), Samuel (Alison Rioux), Michel (Jennifer Oliver Roy), Derrick, Maryanne, Rosalie, Charlie, Laurie, Jayden, Zoé, Mathieu et Johannie; ses beaux-frères et belles-sœurs ainsi que ses cousins, cousines, oncles, tantes, autres parents et de nombreux ami(e)s, plus spécifiquement Roger Laliberté. Il est allé rejoindre son frère Jacques qui l'a précédé. La famille désire remercier le personnel soignant de l'unité de neurologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président Kennedy, Montréal (Qc) H3A 3S5, téléphone : 514-861-9227 ou 1-888-766-2262, site web : www.societederecherchesurlecancer.ca