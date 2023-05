Décès troublant d'un patient: poursuite civile de 200 000$ contre une ex-médecin

Une ex-anesthésiste de Laval accusée d’homicide involontaire sur un patient âgé est aussi poursuivie par la fille de ce dernier, qui lui réclame 200 000$ pour l’avoir privée des derniers moments avec son père et avoir causé beaucoup de souffrances.

Puisque la dame en question est atteinte de déficience intellectuelle sévère, le Curateur public du Québec a été désigné pour la représenter. Étant donné sa vulnérabilité, son identité et celle de son père sont protégées, indique la poursuite civile en Cour supérieure déposée le 26 avril dernier, à Laval.

«Elle a été privée des derniers moments avec son père, lequel agissait également comme son aidant naturel et comme la personne la plus significative», indique le document de cour.

Beaucoup de souffrances

On ajoute qu’elle «éprouve toujours une grande tristesse et d’importantes douleurs, souffrance et inconvénients [...] particulièrement difficiles vu sa grande vulnérabilité liée à son handicap».

La poursuite contre Isabelle Désormeau, 52 ans, fait suite au décès de l’homme de 84 ans dans des circonstances troublantes à l’hôpital Cité-de-la-Santé, à Laval, le 1er novembre 2019. La veille, l’homme s’était présenté à l’urgence pour des maux de ventre.

En salle d’opération, le chirurgien a découvert de la nécrose sur son intestin grêle, et a téléphoné à sa nièce. Cette dernière a demandé au chirurgien de refermer la paroi abdominale et d’offrir des soins palliatifs, comme le souhaitait son oncle.

Or, après le départ du chirurgien, l’anesthésiste aurait décidé d’appeler aux soins intensifs pour dire que l’homme «n’a aucune famille pour l’accompagner dans ce processus», lit-on.

Même si une infirmière s’est opposée à cette affirmation, Mme Désormeau a contesté l’utilité de lui trouver une chambre, alors qu’il «pourrait être amené directement à la morgue», indique la poursuite.

L’ex-anesthésiste administre «trois médicaments et le débranche du respirateur avec l’intention de causer son décès», poursuit-on.

Infirmières choquées

«Ça ne devrait pas être long, une affaire de quelques minutes», aurait-elle dit.

Sur place, des infirmières étaient «choquées», et ont manifesté leur désaccord, prétend la poursuite. L’homme est décédé 15 à 20 minutes après l’injection.

Après le décès, sa fille a été laissée «à elle-même au domicile de son père avant d’être amenée abruptement et sans préavis par les policiers chez sa cousine», lit-on.

Elle n’avait pas non plus été préparée adéquatement au décès et à la transition à venir, notamment sur son milieu de vie et ses besoins.

Ce n’est qu’en décembre 2021 que la famille a appris pour la première fois les détails entourant le décès dans un article du Journal, lit-on.

Le 4 avril dernier, après plus de trois ans d’enquête, Isabelle Désormeau a été accusée d’homicide involontaire.

Isabelle Désormeau a démissionné de son poste à l’hôpital peu de temps après les évènements. Une enquête du Collège des médecins du Québec a été ouverte, et Mme Désormeau a accepté de ne plus exercer le temps des procédures. L’enquête n’a toujours pas mené à des accusations à ce jour.

Depuis 2019, Mme Désormeau a multiplié les procédures juridiques jusqu’en Cour suprême pour que son identité ne soit pas publiée. Les médias ont finalement pu la nommer en décembre 2021.

Par ailleurs, le rapport du coroner n’a toujours pas été rendu public à ce jour.