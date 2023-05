Des Stars affamés nivellent les chances face au Kraken

En retard 1-0 dans leur série face au Kraken, les Stars de Dallas devaient connaître une grande performance lors du match no 2 s’ils voulaient se rendre à Seattle avec l'égalité.

C’est ce qui s’est produit.

Menée par la diversité de son attaque et par sa vitesse d'exécution, la formation texane a eu le dessus 4-2 sur Seattle, jeudi soir.

Après une première période sans but, le jeune Wyatt Johnston a finalement ouvert la marque en début de deuxième engagement. Le no 53 est sauté sur une rondelle libre et l’a glissée sous Philip Grubauer pour faire 1-0.

Moins de six minutes plus tard, l’ancien du CH Evgenii Dadonov a doublé l’avance des siens, y allant d’un rapide tourniquet.

Toujours en deuxième, le Kraken a montré les crocs lorsque Tye Kartye a trouvé la lucarne du filet défendu par Jake Oettinger à l’aide d’un délicieux lancer des poignets. Ce but réduisait la marque à 2-1.

Mais les Stars étaient clairement en mission et n'allaient certainement pas ralentir la cadence.

Tout juste avant la fin de la période, le vétéran Joe Pavelski, auteur de quatre buts (!) lors du premier match de la série, a poursuivi sa belle besogne en envoyant un disque abandonné dans la cage du Kraken, but qui redonnait alors une priorité de deux filets à son équipe.

Le vétéran Tyler Seguin en a rajouté en milieu de troisième, redirigeant habilement un lancer de la pointe pour faire 4-1.

En fin de match, le Kraken s'est assuré de rappeler aux Stars qu'aucune victoire ne serait facilement acquise contre lui. Jordan Eberle a utilisé sa vitesse pour battre Miro Heiskanen et a ensuite trompé Oettinger d'un tir dans le haut du filet, réduisant la marque à 4-2.

Mais Seattle a finalement manqué de temps.