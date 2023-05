Prendre soin des gens: avec son réseau de cliniques auditives, Martin Cousineau renoue avec sa raison d’être en affaires

À 40 ans, l’entrepreneur Martin Cousineau a dit à sa conjointe qu’il avait bâti une usine à oreilles et qu’il avait oublié les humains derrière les oreilles.

C’était en 2002, et il dirigeait un réseau de 1750 cliniques de correction auditive en Amérique du Nord, son entreprise possédait 250 de ces cliniques et était cotée en Bourse. C’était une sacrée trajectoire pour ce jeune homme issu d’une famille de neuf enfants et qui a fait partie des premières cohortes d’étudiants en audioprothèse.

« Au début de ma carrière, j’ai fait un stage en Beauce et j’ai acquis le bureau de mon maître de stage. Après, j’ai continué à faire des acquisitions », raconte-t-il.

La soif de croissance, il l’a encore aujourd’hui. Mais à ce moment, ça ne rimait plus à rien. Les profits, c’était bien, mais l’humain dans tout ça ?

« Pour être ambassadeur d’une organisation, je dois y croire. Dans ma remise en question, j’ai réalisé qu’être aligné avec mes valeurs était important. »

Perte de repères

Devant le désalignement qui s’était créé, Martin Cousineau a décidé de vendre l’entreprise. On lui a imposé une clause de non-concurrence en Amérique du Nord pendant trois ans, sauf en Beauce.

L’entrepreneur a donc repris sa clinique initiale et s’est remis à prendre soin de ses patients comme audioprothésiste.

« J’ai appris l’urgence de prendre son temps. Avant, je souffrais d’une forme de surdité parce que je m’imaginais les besoins de la clientèle au lieu de l’écouter » a-t-il réalisé.

Ça a été le début de Lobe, la deuxième entreprise qu’il a choisi de bâtir. Autrement.

C’est donc à 40 ans que Martin Cousineau a renoué avec sa raison d’être en affaires : aider les gens.

Comme seulement 20 % des personnes qui ont des problèmes d’audition consultent – et qu’elles le font en moyenne après sept ans de difficultés –, il a démarré les publications Lobe avec Marie-Josée Taillefer pour informer et sensibiliser. Au lieu de parler de ce qu’il vend, il parle de l’impact du travail des professionnels sur la vie des gens.

Prendre soin des gens

Au lieu de penser surtout aux profits, il veut prendre soin des gens, par exemple en embauchant des éducatrices spécialisées afin de faciliter l’adaptation aux appareils auditifs.

Et au lieu de bâtir en conquérant, en faisant des acquisitions, Martin fait maintenant grandir des intrapreneurs, qui démarrent des cliniques à partir de zéro. Lobe en a maintenant une soixantaine au Québec, comptant plus de 500 employés. Cet automne, l’entreprise ouvrira en Ontario.

Vers la relève

Martin Cousineau va rester dans l’entreprise tant qu’il s’y sentira utile, mais il a déjà choisi sa relève.

« J’ai annoncé ma mort en 2019, et la COVID s’est installée quelques mois plus tard », raconte-t-il en riant.

C’était en effet un moment particulier pour faire « mourir » le grand chef et le métamorphoser en coach pour laisser plus d’espace à d’autres décideurs que lui. Car il y a eu de fortes turbulences. Comment continuer d’aider les clients, majoritairement âgés et vulnérables, avec une telle menace virale ? Lobe a virtualisé tous ses services, ce qui a été un immense défi, relevé en équipe.

Aujourd’hui, Martin Cousineau se sent prêt, de plus en plus, à jouer un rôle en arrière-plan.

En rafale

◆ Entreprendre, c’est... ? « Un plaisir. C’est s’épanouir, exercer un leadership pour créer un positionnement unique et combler un besoin. »

◆ Qui vous inspire ? « Ma conjointe parce qu’elle me rassure dans ma vulnérabilité. Winston Churchill et Barack Obama. »

◆ Si vous pouviez changer une chose dans le monde, ce serait ? « Amener les gens à regarder ce qui est beau dans un monde imparfait. »