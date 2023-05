Jacques Rougeau a pensé à un concours de lutte en parlant de Star Académie et de Céline Dion avec Marie-Élaine Thibert

Qui aurait cru qu’un balado en pleine pandémie dans lequel il était question de Star Académie et de Céline Dion avec Marie-Élaine Thibert allait permettre à Jacques Rougeau de lancer ce qui est aujourd’hui le plus gros concours de lutte amateur au monde?

C’est pourtant ce qui est arrivé et c’est ainsi que la seconde saison de Lutte Académie prendra son envol dans un Club Soda plein à craquer dimanche.

Mais laissons le légendaire lutteur québécois expliquer comment tout ça s’est mis en branle.

«Il y a deux ans, j’ai eu l’idée de faire un genre de Star Académie de la lutte. L’idée m’est venue pendant un podcast où je recevais Marie-Hélène Thibert qui me parlait de Star Académie et du grand prix qui était d’aller chanter avec Céline Dion.»

En action

Jacques Rougeau étant un homme d’action, il n’en fallait pas plus pour qu’il commence à monter son projet qui a connu une première édition au succès inespéré l’an passé.

«En 2022, on a eu 40 inscriptions, dont 21 du Québec, le reste venant du reste du Canada. Il y avait quatre prix de 5000$ et l’école de lutte américaine Nightmare Factory devait recevoir les gagnants pour une journée», raconte Rougeau lors d’un entretien téléphonique.

Mais le projet a levé de terre au point où le lutteur Q.T. Marshall, qui est copropriétaire de Nightmare Factory, avec Cody Rhodes, a bonifié son offre de façon assez impressionnante.

«En fin de compte, je parlais tellement de l’entreprise quand j’en avais l’occasion que Q.T. Marshall m’a rappelé pour nous donner une semaine, puis il a tellement aimé le projet que ça s’est fini avec trois mois.»

Progression

L’an passé, Rougeau a investi 15 000$ de sa poche pour mettre le projet en branle, mais le résultat a tellement été au-delà des attentes qu’il n’aura pas à fouiller dans son portefeuille cette année.

«On a trouvé 50 000$ de commandite cette année comparativement à 20 000$ l’an passé», précise-t-il.

Il y aura donc trois gagnants cette année qui recevront chacun 10 000$ en plus d’aller passer trois mois chez Nightmare Factory, en Géorgie.

«Ils ne sont pas logés pendant les trois mois qu’ils seront à Nightmare Factory, c’est pour ça que la bourse a été augmentée afin que les gagnants ne manquent de rien pendant leur séjour», explique Rougeau.

Cette année, ce sont 60 lutteurs qui se sont inscrits à la compétition, dont 49 provenant des autres provinces canadiennes, ce qui fait dire à Jacques Rougeau qu’il aimerait étendre son concept aux États-Unis et au Mexique l’an prochain.

Plus impliqué

Jacques Rougeau a un allié de poids dans son coin en Q.T. Marshall, une des grandes vedettes de l’All Elite Wrestling, une fédération créée en en 2019 par Tony Khan et son père Shahid, le propriétaire des Jaguars de Jacksonville de la NFL. Ce circuit de lutte commence à offrir une belle compétition à la WWE.

Mais revenons à Q.T. Marshall qui a véritablement adopté l’idée de Jacques Rougeau et qui a décidé de s’impliquer encore plus dans le concours cette année.

«Il a contribué à la sélection des participants et il veut choisir les gagnants avec moi par l’entremise de l’écran géant. Te faire choisir par Q.T. Marshall, c’est beaucoup plus valorisant que de te faire choisir par Jacques Rougeau», rigole-t-il.

Et même si Marshall ne sera pas présent au Club Soda dès les premiers quarts de finale qui commencent dimanche, il aura son mot à dire.

«Il y aura six quarts de finale et après chaque combat, on ira à l’écran géant et Q.T. Marshall fera ses commentaires et ses choix», précise Rougeau.

La suite des quarts aura lieu le 4 juin, les demi-finales se dérouleront au mois d’août et la grande finale aura lieu le 17 septembre. Q.T. Marshall sera alors présent et luttera même contre un lutteur qui aura été éliminé.

Pour l’heure, il n’y a plus aucun billet pour la soirée de dimanche, mais il sera possible de la regarder dans quelques jours sur le site du concours, lutteacademie.ca.