«Je ne sais pas ce qu’ils mangent dans la famille Pavelski...» - Tyler Seguin

Les Stars de Dallas sont de retour dans leur série contre le Kraken de Seattle et c’est en grande partie à cause du vétéran Joe Pavelski. Avec cinq buts en deux matchs, pas besoin de chercher bien loin pour trouver le joueur le plus utile de cette équipe jusqu’à maintenant.

L’Américain de 38 ans semble refuser de vieillir, ce qui lui est utile pendant qu’il tente coûte que coûte de remporter une première coupe Stanley. Son filet est celui qui a fait la différence dans un gain de 4 à 2, jeudi soir, et qui nivèle la série 1 à 1.

Comme un certain Mr. Perfect, un ancien lutteur de la WWE qui était reconnu pour être doué dans tout, Pavelski impressionne ses coéquipiers par sa polyvalence. En plus, il a raté la majorité du calendrier éliminatoire en raison d’une blessure.

«Je ne sais pas s’il est mauvais à quelque chose, que ce soit le golf, les jeux de cartes ou le hockey sur table à air, a admis l’attaquant Tyler Seguin en point de presse après la rencontre. Nous voulions gagner cette première ronde pour lui et il est revenu. Il nous a donné cinq buts en six périodes, donc nous en voulons encore plus de lui.»

Un étudiant qui apprend bien

Cette saison, la famille Pavelski a un pensionnaire à la maison, l’attaquant de 19 ans Wyatt Johnston. L’adolescent a amassé deux points dans ce match contre le Kraken. Quelque chose se trame dans ce foyer, selon Seguin.

«Je ne sais pas ce qu’ils mangent dans la famille Pavelski en ce moment, mais Mme Pavelski doit bien cuisiner, parce qu’ils sont en feu», a-t-il rigolé.

Pavelski avait mis toute l’équipe sur ses épaules mardi en connaissant une soirée de quatre filets dans une cause perdante de 5 à 4. En marquant en deuxième période en avantage numérique, il a devancé Gordie Howe au 20e rang de l’histoire de la Ligue nationale pour les réussites en séries. Parmi les joueurs actifs, l’Américain et ses 69 buts ne sont devancés que par Alexander Ovechkin (72) et Sidney Crosby (71).

Réaction appropriée

Les Stars avaient laissé le Kraken manœuvrer à sa guise pendant le premier affrontement avant de finalement se réveiller tardivement pour forcer une prolongation. Cette fois, l’effort a été constant.

«Nous cherchions une réponse et je savais que nous en trouverions une, a expliqué l’entraîneur-chef Peter DeBoer. C’est notre identité. Nous savions que nous n’avions pas imposé notre jeu assez longtemps au premier match. Nous voulions nous assurer de donner un effort de 60 minutes ce soir [jeudi] et je crois que nous avons eu ça de tout le monde.»

«Je crois que c’est primordial à ce temps-ci de l’année, a ajouté le gardien Jake Oettinger. Les grandes équipes, celles qui se sont rendues jusqu’au bout, leurs fiches sont toujours bonnes après une défaite. Elles s’en remettent, elles prennent le positif et apprennent du négatif et oublient rapidement [la défaite]. Ces séries sont longues et chaque rencontre est importante. Ainsi, tout dépend de la réaction.»

C’est dimanche que les Stars reprendront le collier, cette fois au Climate Pledge Arena. La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports à compter de 21 h 30.