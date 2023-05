«Je ne suis pas prête à mourir»: ses rots perpétuels cachaient son cancer de stade 3

Une infirmière 24 ans qui avait constamment des rots a été choquée en apprenant quelle était la cause de son malaise.

Bailey McBreen souffre d’un cancer du côlon de stade 3. Ses éructations incessantes étaient en réalité un signal d’alarme de sa maladie, rapporte le New York Post.

«Je n’ai jamais pensé que cela pouvait être lié à une maladie aussi horrible», lance la jeune femme. «Je ne sais pas si j’arriverai un jour à assimiler un jour ce diagnostic de cancer aussi agressif et à un stade aussi avancé», ajoute-t-elle.

D’après l’American Cancer Society, le cancer du côlon touche généralement les personnes âgées. Cette affection insidieuse est la «3e cause de décès liés au cancer chez les hommes et les femmes aux États-Unis, et devrait causer quelque 52 550 décès à travers le pays en 2023».

Bailey, qui travaillait comme infirmière en chirurgie plastique et en cardiologie, a commencé à éructer plus fréquemment en 2021 lors d’un voyage à Nashville avec son fiancé.

«Je rotais 5 à 10 fois par jour», s’est remémoré la jeune femme, selon NeedToKnow.Online. «Ce n’était pas normal. Je rotais rarement auparavant. C’est pourquoi j’ai remarqué à quel point c’était bizarre.»

McBreen a signalé à son médecin en février 2022 souffrir de reflux gastriques. Puis, son état s’est détérioré. Et en janvier cette année, elle avait des douleurs atroces, elle n’avait plus d’appétit et il lui était devenu impossible d’aller à la selle, toujours selon le New York Post.

Le diagnostic est tombé: cancer du côlon de stade 3 ainsi qu’une tumeur obstruant son gros intestin.

«Jamais je n’aurais pensé qu’un vague symptôme était en fait un cancer», se désole Bailey.

Écoutez l'entrevue avec Christian Carrier, hémato-oncologue et chef du service d’oncologie médicale du ciusss Mauricie Centre-du-Québec sur QUB radio :

«Je ne suis pas prête à mourir»

«Je me souviens que la première chose j’ai dites est: “Je ne suis pas prête à mourir.”»

Mais qu’en est-il de ses éructations constantes? «Les nombreux rots ne sont pas un signe habituel du cancer du côlon, mais mon oncologue m’a dit que c’était probablement le début de mes symptômes», précise Bailey McBreen.

«Les reflux gastriques ont commencé moins d’un mois après avoir développé des rots excessifs. Le reflux était un symptôme dans mon cas parce que ma tumeur provoquait lentement une occlusion intestinale complète», détaille la jeune femme.

Malgré la gravité de sa maladie, les médecins ont réussi à retirer la tumeur de Bailey lors d’une intervention chirurgicale d’urgence fin janvier. La jeune femme a commencé sa chimiothérapie qui se poursuit jusqu’en août.

«Maintenant, tout ce qui compte, c’est passer du temps avec ma famille, manger sainement, ma foi et m’entourer uniquement de mes amis. La vie est trop courte pour plaire constamment aux gens et faire des choses qui ne vous rendent pas épanouis», conclut Bailey.