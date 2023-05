Jean-François Gosselin voudrait siéger au comité exécutif à part entière

Alors que les rumeurs et les signaux s’intensifient quant à un possible ralliement du conseiller indépendant Jean-François Gosselin à l’équipe du maire Marchand, l’ancien chef de Québec 21 convient que son travail serait facilité s’il devenait membre – à part entière – du comité exécutif (CE) de la Ville de Québec.

Au lendemain de l’élection de l’automne 2021, M. Gosselin a été nommé comme membre associé au sein du CE. Celui qui venait de perdre la course à la mairie a obtenu les dossiers des Loisirs et des Sports.

L’élu municipal beauportois peut être présent à la réunion hebdomadaire de ce conseil des ministres à échelle municipale lorsque les délibérations portent sur les dossiers dont il est responsable. Mais à la minute où d’autres sujets apparaissent à l’ordre du jour, il doit quitter la salle.

«Ça ne travaille pas super bien»

«C’est sûr qu’en tant que membre associé, ça pose certains défis logistiques. Je suis seulement présent pour les sommaires quand c’est écrit “Loisirs et Sports”. Mais il y a parfois des sommaires d’autres directions qui concernent directement ou indirectement les Loisirs et les Sports et je ne suis pas là, a-t-il laissé tomber. Logistiquement parlant, ce n’est pas évident. Ça ne travaille pas super bien comme ça.»

Ce dernier a toutefois soutenu qu’il n’y a pas de discussions en vue d’une intégration de plein droit au CE.

Au cabinet de Bruno Marchand, on a affirmé qu’il n’y a pas de pourparlers pour obtenir le ralliement des conseillers indépendants, Jean-François Gosselin et Bianca Dussault. Les seules discussions qui ont eu lieu avec ces deux élus concernaient le comité sur la mobilité dont la création a été annoncée mardi, a-t-on assuré.

Comité sur la mobilité

Pour M. Gosselin, «quand [le conseiller municipal] Claude Lavoie a traversé du côté de QFF [le parti du maire], c’est lui qui avait été vers l’équipe de QFF pour joindre l’équipe. Avec le comité sur la mobilité, c’est un peu le même processus. C’est nous [les deux indépendants] qui avons été vers l’équipe du maire pour dire qu’on a quelque chose à proposer».

Cependant, «je sens que si on voulait rejoindre leurs rangs, il faudrait que ça vienne de nous», a-t-il ajouté.

De son côté, Bianca Dussault a avoué un certain intérêt à siéger au sein de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). «J’ai toujours été ouverte à un poste là puis ils le savent. L’aménagement du territoire, c’est vraiment mon dada», a-t-elle signalé.