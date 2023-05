Postes de police chinois présumés: la GRC prise à partie par des organismes sino-québécois

Des centres communautaires soupçonnés de servir de postes de police outremer au gouvernement chinois somment la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de cesser de véhiculer des allégations à leur propos sans fournir de preuves et sans accuser qui que ce soit.

En conférence de presse dans le quartier chinois de Montréal, plusieurs responsables d’associations sino-québécoises et un sénateur venu de Colombie-Britannique, Yuen Pau Woo, ont dénoncé les impacts catastrophiques qu’a eus, selon eux, une sortie publique de la GRC en mars.

«S’il y a des preuves, montrez-les, arrêtez de niaiser», a demandé vendredi Walter Tom, de l’organisme Chinois progressifs du Québec.

Dans un reportage publié par notre Bureau d’enquête, la GRC disait alors enquêter notamment sur deux présumés postes de police dans des centres communautaires à Brossard et Montréal.

La police fédérale indiquait être au fait de pressions subies par des membres de la communauté chinoise. Il était question d’opérations visant à convaincre des ressortissants de retourner en Chine pour faire face à la justice.

Lourd impact

Problèmes de financement, rupture de l’offre de cours en francisation, crainte de certaines personnes de se rendre aux centres, les conséquences des propos de la GRC seraient nombreuses et feraient mal surtout aux membres les plus mal pris de la communauté, selon les responsables en conférence de presse.

Walter Tom, de Chinois progressifs du Québec, a insisté pour dire que les centres faisant l’objet d’une enquête étaient ouverts à tous les membres de la communauté chinoise, incluant ceux ayant des vues pro-Taiwan.

«On veut la fin de cette enquête [de la GRC]», a réclamé May Chiu, coordinatrice de la Table ronde du quartier chinois de Montréal et ancienne candidate pour le Bloc Québécois et Québec solidaire.

Notre Bureau d’enquête a rapporté vendredi des propos d’une source au cabinet du ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, selon laquelle des actes illégaux auraient bel et bien été commis dans les présumés «postes de police chinois» et qu’ils auraient nécessité l’intervention de la GRC. Les activités illégales auraient depuis cessé, selon la source.

Une version contestée par May Chiu, qui a dit que la GRC n’avait fait qu’interviewer des responsables du centre depuis mars, sans plus.