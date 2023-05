La légende du tennis Martina Navratilova dénonce le couronnement d’une athlète transgenre en cyclisme

La légende du tennis Martina Navratilova a dénoncé cette semaine la victoire d’une athlète transgenre dans une compétition féminine de cyclisme, estimant que ce genre de situation va se produire «de plus en plus», selon des propos cités par le Daily Mail.

Navratilova, détentrice de 18 titres du Grand Chelem en simple, estime «que les sports féminins ne sont pas la place pour des athlètes trans qui sont nées de sexe masculin».

Le week-end dernier, la cycliste américaine Austin Killips est devenue la première transgenre à gagner une épreuve de l’Union cycliste internationale (UCI).

Âgée de 27 ans, Killips a remporté dimanche le Tour de Gila, au Nouveau-Mexique, raflant aussi au passage le maillot à pois, décerné à la meilleure grimpeuse.

«De nouvelles consultations»

Les cyclistes transgenres sont présentement autorisées à prendre part aux épreuves féminines de l’UCI, à condition qu’elles aient réduit leur niveau de testostérone à 2,5 nanomoles par litre durant une période de deux ans.

Après la victoire de Killips – par 89 secondes sur sa plus proche rivale au classement général –, l’UCI a toutefois déclaré qu’elle tiendrait de nouvelles consultations avec les athlètes et les fédérations nationales concernant les règlements.

La fédération souhaite s’assurer que «le terrain de jeu soit égal pour toutes les compétitrices».

Elle veut «inspirer»

Devant la grogne qu’a suscitée sa victoire, notamment chez certaines de ses adversaires, la cycliste a pointé le fait qu’il était «difficile de faire partie des “autres”».

«[Les athlètes] queer, trans ou non binaires veulent inspirer, compétitionner, pratiquer leur sport, a-t-elle déclaré en entrevue au site web Cyclingnews. [...] Même si je le souhaitais, je ne pourrais pas me distancier de la réalité. Les autres personnes queer ou trans voient ce que j’accomplis, et cela a un impact sur eux.»

Une catégorie «ouverte»?

Ce n’est pas la première fois que Navratilova, 66 ans, donne son opinion au sujet des athlètes trans dans le sport. En mars, l’Américaine avait souligné la décision de la World Athletics, la fédération internationale qui chapeaute l’athlétisme, de bannir les femmes trans des compétitions féminines.

Navratilova souhaiterait que soit créée dans certains sports une catégorie «ouverte». «Les femmes biologiques devraient pouvoir compétitionner contre des femmes biologiques, avait-elle exprimé à FOX News. C’est leur meilleure chance de gagner et qu’un principe de justice soit maintenu.»