Le taux chômage s’est établi à 4,1% au Québec en avril

L’emploi au Québec a peu varié en avril, le taux de chômage s’établissant à 4,1%, soit légèrement au-dessus de son creux record de 3,9% enregistré en janvier 2023 et novembre 2022.

Ainsi, l’emploi a varié de 0,2% entre les mois de mars et d’avril. On compte ainsi 3,7 millions d’emplois à temps plein (+100) et 822 000 emplois à temps partiel (+10 600).

C’est dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec que le taux de chômage est à son plus bas (1,7%). Par ailleurs, il s’établit à 4,6% dans la RMR de Montréal. Notons que l’emploi est resté stable dans les deux métropoles de la province.