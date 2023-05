Les internautes décrivent Meg Ryan comme étant «méconnaissable»

Venue soutenir Michael J. Fox à la première de son documentaire Still, Meg Ryan a suscité de nombreux commentaires des internautes qui la trouvent méconnaissable sur les photos de la soirée publiées par le magazine Page Six.

À 61 ans, Meg Ryan ne ressemble en rien à la jeune ingénue dont elle avait l’air dans les films La magie du destin ou La cité des anges dans les années 90 selon les photos qui ont été mises en ligne jeudi soir.

Ses admirateurs n’ont pas tardé à se tourner vers les réseaux sociaux pour partager leur surprise, critiquant au passage son aspect physique.

«Qu’est-ce qu’a fait Meg Ryan fait à son visage?!», a demandé un internaute inquiet, tandis qu'un autre a tweeté: «C'est Meg Ryan maintenant? WTF*, qu’est-il arrivé?»

«Est-ce vraiment Meg Ryan, si c'est le cas, c'est tellement dommage et incroyablement triste», a ajouté une troisième personne.

Plusieurs détracteurs ont imputé l'apparence différente de Meg Ryan à la chirurgie plastique, ce qu'elle n'a pas encore confirmé ou infirmé.

«Elle et Madonna ont évidemment le même chirurgien plasticien», a ajouté un internaute.

D'autres admirateurs ont défendu la vedette de Vous avez un message en écrivant: «Tout le monde vieillit. S'il vous plaît, arrêtez ça.»

Capture d'écran Page Six, Michael Simon/Shutterstock

À bas la négativité

Meg Ryan a déjà abordé publiquement sa nouvelle image, notamment en 2015 au magazine Porter, spécifiant qu’elle «ne fait pas beaucoup attention» aux commérages.

«Il y a beaucoup de haine dans le monde aujourd'hui, c'est si facile de juger», avait déclaré la mère de deux enfants.

Sur son compte Instagram, l’actrice qu’on a vue à l’écran pour la dernière fois en 2015 dans le film Ithaca (dont elle était également la réalisatrice) publie fréquemment des photos promotionnelles d’elle lorsqu’elle était plus jeune avec le mot-clic #throwback (#retourenarrière).

Déjà en mars 2022, le partage de sa photo de couverture du magazine ODDA a suscité plusieurs messages haineux et gratuits sur son apparence. «Jésus, tu as si mal vieilli!», écrivait un internaute, «J'aurais pensé que ce serait l'une des rares actrices à vieillir avec grâce et naturel. Pas elle aussi avec les comblements et la chirurgie », écrivait une autre.

Cela fait plusieurs années que l’apparence de Meg Ryan suscite des interrogations et des spéculations de la part du grand public qui semble oublier que Meg Ryan n’a plus 24 ans comme à l’époque où elle a tourné dans le film Top Gun, sorti en 1986.

«Imaginez être un haineux, quelle stupidité! Les gens que j'apprécie parlent des enfants qui grandissent, du genre de monde dans lequel ils vont, de ce que nous mangeons, de ce que nous respirons...», avait ajouté l’actrice au cours du même entretien.