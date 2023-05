Maintenant disponibles

Photos fournies par FPQ

La Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) et ses partenaires viennent de présenter les toutes nouvelles moutures du Guide du pêcheur et du Guide du chasseur. Ces deux guides (photo) au format pratique présentent les lois et règlements encadrant la pratique de la chasse et de la pêche. Fort appréciés des chasseurs et pêcheurs aguerris, ils sont aussi des incontournables pour les nouveaux initiés. En plus de l’information sur les zones et les périodes de chasse et de pêche, on y trouve également des tableaux d’identification des espèces ainsi que des articles de fond sur les bonnes pratiques et des trucs et astuces. Pour ces éditions, le saumon atlantique, les bonnes pratiques de remise à l’eau ainsi que l’identification de l’œil dominant en vue d’une activité de chasse sont entre autres à l’honneur. Offertes à faible coût (2,99 $ par guide), les quelque 46 000 copies sont distribuées dans plus de 4500 points de vente, incluant les boutiques spécialisées, les magasins de plein air tels que Canadian Tire, Latulippe, Sail, Écotone et Pronature ainsi que chez les marchands autorisés de vente de permis de chasse et de pêche. Ils sont également disponibles en ligne sur le site web de la Fédération de pourvoiries du Québec.

Dépêche-toi Bibiche !

Illustration fournie par Théâtre Jérôme Dubois

Pour sa saison 2023-2024, le Théâtre des Aînés de Charlesbourg, troupe composée d’une trentaine de membres, tous retraités, de 50 à 90 ans, présente une comédie de Jérôme Dubois : Dépêche-toi Bibiche, on va rater l’avion ! qui raconte l’histoire de Marc et Sophie qui s’apprêtent à quitter Québec pour des vacances torrides en Jamaïque. Mais avant même qu’ils puissent quitter la ville, leur domicile sera le théâtre de bien des péripéties allant de la « bonne » qui veut se faire un peu d’argent, et des Gaspésiens qui espèrent faire le voyage de leurs rêves et, pourquoi pas, des voleurs qui veulent profiter de l’absence des propriétaires. Les représentations se tiendront à la salle Pierre-Garon, au 748, boulevard Louis-XIV, à Charlesbourg, les 11, 12 et 13 mai, à 19 h 30 et le 14 mai à 14 h. Les billets sont en vente sur le site web de la troupe : 581-741-1767 ou https://www.theatredesaines.com

Un grand voyageur

Photo fournie par André-Olivier Lyra

Bienvenue à Gabriel Molleur-Langevin (photo), le nouveau chef du restaurant Champlain dans l’équipe de Frédéric Cyr, directeur culinaire du Fairmont Le Château Frontenac (LCF). Chef exécutif au Mousso à Montréal, où il a œuvré pendant les cinq dernières années, Gabriel cumule plus de 15 années d’expérience dans des établissements de renommée internationale, aux États-Unis, en Europe (France), au Danemark et en Suède et en Asie. Originaire de Québec, il a travaillé au début comme garde-manger au Café Du Clocher Penché, au Laurie Raphaël et au Portofino Bistro Italiano. Il entend proposer dès la fin du mois de mai un premier menu au Champlain sous le signe de l’émerveillement, et ce, en menu découverte 5 ou 8 services.

Anniversaires

Photos tirées de leurs pages Facebook

Annie Villeneuve et Suzie Villeneuve (de gauche à droite) chanteuses québécoises nées à Jonquière (maintenant Saguenay). Annie chante et anime à la radio Rythme FM 102.9 et Suzie chante aussi et vient d’écrire un livre. Les deux sœurs ont 40 ans aujourd’hui... José Adam, propriétaire de la Maison Adam de Québec, 65 ans... Pier-Luc Funk, acteur québécois, 29 ans... Alexandra Larochelle, romancière de Québec, 29 ans... Adele, auteure-compositrice-interprète britannique, 35 ans... Robert Marien, comédien et chanteur, 66 ans... Bruna Gervasi, la charmante épouse de Beppino Boezio... André Jolicoeur, Groupe Tanguay, 67 ans... Jacques Moisan, ex-lecteur de nouvelles TVA et animateur, 82 ans... Bernard Pivot, journaliste, le père de la célèbre dictée, 88 ans... Clément Massicotte, médecin retraité, membre de la grande famille Massicotte Sports, vice-présidence et médecin des Remparts de Québec (1969-1970).

Disparus

Photo fournie par Radio-Canada

Le 5 mai 2022 : Mario Roy (photo), 71 ans, journaliste et éditorialiste né à Québec qui a publié plusieurs livres, dont Avant de m’en aller, biographie de Gerry Boulet qui a été adaptée au cinéma (Gerry)... 2020 : Millie Small, 72 ans, chanteuse et compositrice jamaïcaine, connue pour son enregistrement en 1964 de My Boy Lollipop... 2019 : Barbara Perry, 97 ans, actrice, chanteuse et danseuse américaine qui a fait carrière à Hollywood et à Broadway... 2017 : Bernard Mitton, 62 ans, joueur de tennis sud-africain... 2014 : Jackie Lynn Taylor, 88 ans, actrice américaine... 2013 : Rossella Falk, 86 ans, actrice italienne... 2011 : J. Donald Crump, 78 ans, commissaire de la Ligue canadienne de football... 2010 : André Lamy, 77 ans, figure marquante du cinéma québécois... 2007 : Paul O. Maheu, 70 ans, principal bâtisseur de l’entreprise Maheu et Maheu inc. de Québec... 1999 : Pierre Pétel, 79 ans, un des créateurs de la télé de Radio-Canada... 1992 : Jean-Claude Pascal, 64 ans, acteur français.