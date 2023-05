Olivier Primeau encore visé par un cocktail Molotov: le suspect arrêté est lié à l’un des gangs de rue les plus violents de Montréal

L’homme de 43 ans pris sur le fait alors qu’il aurait tenté d’incendier la pizzéria de l’homme d’affaires Olivier Primeau, à Sainte-Thérèse, vendredi, serait lié à l’un des gangs de rue les plus sanglants de Montréal.

Jean-Richard Émile, alias «ti-doigt», est accusé d’avoir allumé un incendie criminel avec danger pour la vie humaine à la pizzéria Slice Gang. C’est d’ailleurs la deuxième fois en autant de jours que l’établissement est ciblé par un cocktail Molotov.

Le suspect, bien connu des policiers, a comparu vendredi après-midi par visioconférence au palais de justice de Saint-Jérôme. La Couronne s’est opposée à sa remise en liberté en raison de la gravité du crime. Il demeurera donc derrière les barreaux en attendant la suite des procédures judiciaires.

Comme le suspect aurait des liens avec le crime organisé, plus précisément le gang de rue Zone 43, l’enquête a été transférée à la Sûreté du Québec (SQ).

Policiers en civil

Selon les autorités, ce sont deux policiers qui venaient de terminer leur quart de travail qui l’auraient pris sur le fait.

«Alors que des policiers en civil se trouvaient près d’un commerce de Sainte-Thérèse, ils ont entendu un bruit et ont par la suite aperçu un début d’incendie face à un commerce. Rapidement, ils se sont dirigés à l’extérieur et ont observé des individus devant ce même commerce. Les individus ont alors pris la fuite à pied», a indiqué la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, qui a d’abord ouvert l’enquête avant de la transférer à la police provinciale.

Au terme d’une poursuite à pied, un seul des suspects a pu être intercepté. Son complice a pour sa part pu s’enfuir et est toujours recherché. Les bouteilles de bière de marque Corona vraisemblablement utilisée pour créer une explosion artisanale étaient encore sur les lieux lors de notre passage.

Trois événements

C’était la seconde fois cette semaine que la pizzéria cofondée par Olivier Primeau, notamment connu pour le Festival Metro Metro et le Beachclub de Pointe-Calumet, était la cible d’un incendie criminel. Mercredi, vers 23h, un passant a appelé la police après avoir vu des dommages causés par un cocktail Molotov sur la façade du restaurant de la rue Turgeon. De plus, des coups de feu ont été tirés chez Olivier Primeau dimanche, à Laval.

Cela dit, Jean-Richard Émile est accusé seulement concernant l’événement de cette nuit.

Par mesure de sécurité, Olivier Primeau préfère pour l’instant s’abstenir de commenter les événements publiquement et a ainsi décliné notre demande d’entrevue.

Nombreux antécédents

Jean-Richard Émile traîne une impressionnante feuille de route en matière criminelle. En 2015, il a notamment été reconnu coupable d’incendie criminel dans un commerce de location de voiture. Il avait écopé d’une peine de prison de trois ans. Il a également des dossiers en matière d’introduction par effraction dans un dessein criminel, d’agression armée et d’enlèvement.

Le gang auquel il est affilié, Zone 43, est établi à Montréal-Nord et fait référence à l’autobus 43 qui dessert ce secteur de l’île. Il est réputé pour être l’un des plus violents de Montréal. Le groupe d’allégeance rouge serait notamment à l’origine du meurtre de Jean Romel Victor, qui serait mort dans des circonstances atroces à la prison de Rivière-des-Prairies en septembre 2013, selon des documents policiers auxquels notre Bureau d’enquête a eu accès. L’homme de 35 ans a été attaché, ébouillanté et battu à mort dans sa cellule. Le gang Zone 43 est aussi au cœur de la flambée de violence qui a pris d’assaut le nord-est de la ville depuis quelques années.

