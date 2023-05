Pédaler au féminin: une initiative de Vélo Québec initie 318 femmes au cyclisme

Les femmes sont moins nombreuses que les hommes à pédaler par plaisir ou pour vaquer à leurs activités quotidiennes, mais plusieurs initiatives existent (et d’autres pourraient s’ajouter) pour les inciter à se déplacer davantage sur deux roues.

La plus récente enquête origine-destination réalisée pour le secteur Québec-Lévis en 2017 révèle que 70 % des déplacements à vélo sont faits par des hommes. En province, 62 % des hommes font du vélo comparativement à 47 % chez les femmes, une disparité qui tend à augmenter avec l’âge selon l’enquête L’état du vélo 2020.

« Les femmes et les hommes se déplacent différemment, notamment en raison de la gestion du ménage qui repose encore beaucoup sur les épaules des femmes, rendant leurs déplacements plus complexes », mentionne Marie-Soleil Gagné, directrice générale d’Accès transports viables. Cet OBNL défend les droits des utilisatrices et utilisateurs des transports collectifs et actifs, puis promeut la mobilité durable dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Il a aussi contribué à la mise en place de la plateforme Femmes et mobilité.

En plus de devoir souvent faire quelques arrêts (garderie, épicerie, pharmacie, etc.) entre la maison et le travail, « les femmes sont moins à l’aise de faire du vélo dans les milieux achalandés et n’ont pas toutes eu la possibilité d’apprendre à pédaler lorsqu’elles étaient enfants », explique Catherine Plante, chargée de projet en éducation cycliste chez Vélo Québec. Leur méconnaissance quant à la façon de réparer un bris mécanique, fait aussi partie des barrières les empêchant de se déplacer sur deux roues.

Photo fournie par Accès transports viables

Vecteur d’émancipation

Pourtant, « la mobilité est un droit qui conditionne l’exercice d’autres droits comme aller à l’école, au travail, accéder à différents services, participer à la vie de sa communauté, en plus de répondre à plusieurs besoins fondamentaux », soutient Mme Gagné. Vecteur d’émancipation pour les femmes, pédaler est aussi bénéfique pour leur santé physique et mentale. Sans oublier qu’enfourcher une bicyclette leur permet de sauver du temps, puis de profiter de randonnées en famille.

Parmi les initiatives qui les encouragent à pédaler, Vélocentrix offre des ateliers et des formations non mixtes en mécanique du vélo, pour que les femmes puissent s’y initier entre elles et acquérir une plus grande autonomie. L’éclosion de clubs de vélo féminins crée également un effet d’entraînement sur les pistes cyclables et dans les sentiers en montagne.

Toutes à vélo

Le programme Toutes à vélo de Vélo Québec a jusqu’à présent initié 318 femmes à la pratique du vélo et ça continue. « Ces femmes qui pensaient être seules à ne pas savoir pédaler apprennent en compagnie d’autres femmes dans la même situation », explique Mme Plante, une des initiatrices du programme.

En adoptant d’abord la méthode de la draisienne (sans les pédales, les pieds au sol) dans un espace fermé, elles apprivoisent ce moyen de transport à leur rythme en compagnie d’institutrices formées, avant d’ajouter les pédales, « un moment très fort et très émotif », selon Mme Plante. Signe qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre, une femme de 74 ans s’est inscrite cette année.

D’autres incitatifs

L’aménagement de pistes cyclables séparées des voies empruntées par les automobilistes, sans discontinuité et assez larges pour accueillir différents types d’utilisateurs, inciterait également les femmes à empoigner leur guidon, selon Mme Gagné.

De même que l’embauche de plus de femmes dans les domaines des transports, de l’aménagement, de l’urbanisme et dans les conseils municipaux, pour « enrichir la vision de l’urbanisme, quant à la façon de concevoir la ville et les déplacements », dit-elle.